Fin de saison pour ce champion du monde

Alexander Schmid ne va plus skier cette saison. L'Allemand s'est gravement blessé au genou gauche lors d'un entraînement et a dû être opéré.

Alexander Schmid s'est gravement blessé à l'entraînement. Photo: Getty Images

Blick Sport

Rien ne va plus dans l'équipe allemande de ski. Après les retraites de Dominik Schwaiger, Josef Ferstl et Thomas Dressen, un nouveau représentant de l'équipe ne va plus skier cette saison. Alexander Schmid s'est cassé le genou gauche lors d'une chute à l'entraînement du slalom géant. Diagnostic: déchirure du ligament croisé antérieur et blessures aux ménisques.

Comme le communique la fédération allemande de ski, le champion du monde de ski parallèle de 2023 a été opéré jeudi. L'intervention «s'est déroulée de manière positive et sans complications», selon le médecin traitant. Si la guérison se passe bien, Alexander Schmid reviendra sur la neige dans environ huit mois.