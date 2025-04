Marcel Hirscher fait à nouveau du sport

Reverra-t-on bientôt Marcel Hirscher sur des skis? Photo: Getty Images

Blick Sport

On ne sait toujours pas si Marcel Hirscher sera de retour sur le Cirque blanc la saison prochaine. Il y a un an, l'Autrichien avait fait sensation avec son annonce: l'octuple vainqueur du gros globe de cristal était sur le point de revenir à la compétition, sous les couleurs des Pays-Bas, la nation de sa mère.

Un retour qui a été brutal pour le skieur de 36 ans. Même si, pour la première course à Sölden, il était parvenu à marquer des points (23e), la suite s'est compliquée. Déjà, il a terminé loin à Levi (45e), avant d'être éliminé en première manche à Gurgl. De mal en pis, Marcel Hirscher a été obligé de mettre un terme à sa saison, début décembre. À l'entraînement, le skieur a glissé et s'est déchiré le ligament croisé.

Après cette grave blessure, on peut douter du retour de Marcel Hirscher sur les pistes de ski. Il va falloir beaucoup de courage pour revenir au plus haut niveau. Mais le chemin est peut-être en train d'être entamé. Sur les réseaux sociaux, l'Autrichien a posté une photo de lui sur un vélo: «Ma première sortie sur la route depuis ma blessure, écrit-il. Je me suis incroyablement reconnaissant pour ce moment et auprès de tout le monde qui m'a soutenu sur ce chemin.»

C'est dans le Land de Salzbourg que l'Autrichien a donné ses premiers coups de pédale. Est-ce aussi là, dans quelque temps, qu'il pourra renfiler les skis? Réponse dans les prochaines semaines.