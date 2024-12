Manuel Feller doit faire l'impasse sur Beaver Creek. Photo: keystone-sda.ch

Stefan Meier

Manuel Feller souffre de problèmes de hanche après son erreur lors du slalom de Gurgl. Le vainqueur de la Coupe du monde de slalom de la saison dernière renonce donc au slalom géant de dimanche à Beaver Creek (Etats-Unis).

«Ma hanche n'est pas encore guérie à 100% et j'ai perdu une semaine d'entraînement importante, d'autant plus que je ne suis plus monté sur des skis de slalom géant depuis un mois. Il y a maintenant cinq courses au programme et comme je ne suis pas encore tout à fait en forme, j'ai décidé de rester à la maison. J'ai bon espoir d'être à nouveau à 100% à Val d'Isère», explique Manuel Feller.

Ce week-end, une descente, un super-G et un slalom géant sont au programme à Beaver Creek. La semaine suivante, à Val d'Isère, un slalom géant et un slalom devraient avoir lieu.

Treize Autrichiens présents

Au total, 13 Autrichiens seront présents aux Etats-Unis après le renoncement de Manuel Feller. Outre les têtes de série Vincent Kriechmayr, Stefan Babinsky, Otmar Striedinger, Daniel Danklmaier, Daniel Hemetsberger, Manuel Traninger et Stefan Rieser, il s'agit de Lukas Feurstein, Raphael Haaser, Andreas Ploier, Stefan Eichberger, Vincent Wieser et Felix Hacker. Au total, dix Autrichiens sont autorisés à prendre le départ de la première descente de la saison. En super-G, ils sont neuf.

Les convocations respectives pour les trois courses de Beaver Creek seront annoncées après le dernier entraînement de la descente, jeudi.