1/5 Marco Odermatt ne comprend pas: son élimination précoce lors de la 2e manche est déjà la troisième d'affilée en géant. Photo: SVEN THOMANN

Bernhard Russi

La joie et la frustration sont si proches l'une de l'autre. Thomas Tumler fête l'apogée de sa carrière et, juste à côté de lui, Marco Odermatt se morfond après son élimination.

Mais c'est exactement ce qu'«Odi» a appris à son collègue «Tömi» qu'il doit maintenant récupérer: rester calme, ne pas exagérer, être soi-même et rien de plus. Ce qu'«Odi» sait faire suffit pour gagner des courses. Il n'en faut pas plus!

Bien sûr, les analyses font partie du sport de course - matériel, technique et tactique. Grâce à un réglage un peu plus agressif, le ski extérieur droit de Marco Odermatt a immédiatement accroché la quatrième porte. Il a dû se dégager brièvement et recommencer. Il a donc croisé la trajectoire des autres, n'a plus trouvé d'appui et a glissé sur le ski intérieur.

«Marco Odermatt a perdu patience»

Ce n'est ni un problème de matériel ni une erreur technique. Il s'agit plutôt d'une question d'attitude, d'une maladresse tactique.

Marco Odermatt a perdu patience. Une chose qui le caractérise habituellement. Démarrer agressivement, se mettre dans la course, chercher le flow et ensuite monter en puissance. Cette fois-ci, il a voulu gagner la course dès la quatrième porte, a suivi une ligne trop étroite, trop directe. Il a voulu se dépasser et a oublié d'être lui-même.

Mais dans une carrière, il y a des jours et des moments où l'on ne se trouve pas soi-même. La première manche l'avait clairement montré. Il faut alors limiter les dégâts et se classer parfois 4e ou 5e.

Marco a déjà terminé de construire le toit doré de sa carrière. Mais en dessous, il lui manque encore quelques fondations solides. Ces places d'honneur qui stabilisent le toit. S'il l'accepte, les victoires reviendront d'elles-mêmes.