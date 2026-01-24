La Streif se refuse toujours à Marco Odermatt

Quelle déception pour Marco Odermatt à Kitzbühel! Le Nidwaldien, battu par Giovanni Franzoni, est passé à sept centièmes de la victoire sur la piste autrichienne.

Blick Sport

Décidément, Marco Odermatt ne semble pas avoir le droit au bonheur lors de la descente de Kitzbühel. Cette année encore et pour la troisième fois, le Nidwaldien a décroché une deuxième place sur les pentes de la Streif. Battu en 2022 par Beat Feuz et en 2024 par Cyprien Sarrazin, il a cette fois subi la loi d'un nouveau bourreau: Giovanni Franzoni, jeune Italien de 24 ans.

Le plus frustrant, c'est qu'Odermatt n'a jamais été autant proche de la victoire que cette année. Ce n'est que sept centièmes qui ont séparé le skieur suisse du vainqueur de Kitzbühel 2026. Déjà premier lors du Super-G de Wengen il y a une semaine, Giovanni Franzoni continue sa montée en puissance. Nul doute qu'il sera l'un des hommes à surveiller lors des prochains Jeux olympiques, qui auront lieu chez lui, à Bormio.

Sous les yeux de Didier Cuche, Marco Odermatt n'est donc pas parvenu à accrocher l'une des dernières victoires qu'il manque à son incroyable palmarès. Tout comme le Neuchâtelois, qui n'a jamais réussi à s'imposer à Wengen, la Streif semble pour le moment se refuser au Nidwaldien. Celui-ci aura une nouvelle chance, dans douze mois, de se battre à nouveau pour un succès dans le centre de l'Autriche.

Grosse erreur de Franjo von Allmen

Le podium de cette édition 2026 a été complété par une grosse surprise. Dossard No 29, le Français Maxence Muzaton a fait trembler le leader jusqu'au bout, mais a échoué à 39 centièmes de la victoire. Dans les rangs suisses, on peut être déçu du résultat de Franjo von Allmen. Le Bernois était dans la course à la victoire, jusqu'à une immense erreur sur le bas qui lui a fait perdre tout son temps (12e, +1"56).

On peut aussi souligner les bons résultats de Niels Hintermann (6e, +0"71) et d'Alessio Miggiano (17e, +1"73). Par contre, il y a eu des difficultés pour Stefan Rogentin (+2"03) et d'Alexis Monney (+2"10), tous les deux loin du top 15. Malade ces derniers jours, le Fribourgeois a commis une erreur rédhibitoire sur le haut du parcours. Justin Murisier a raté son départ et a végété au fond du classement (+2"85), tout comme Lars Roesti (+3"13). Marco Kohler était dans le coup pour un top 5, mais a raté une porte à quelques mètres de l'arrivée.