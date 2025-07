Un champion norvégien décède dans de tragiques circonstances

Audun Gronvold est décédé dans des conditions particulières. Photo: IMAGO/TT

L’ancien médaillé olympique norvégien, Audun Gronvold, est décédé après avoir été frappé par la foudre dans une cabane de montagne. Le drame s’est produit dans le sud-est de la Norvège, à Oyer, où il passait du temps avec son épouse. L'ancien spécialiste de skicross a été transporté à l’hôpital, mais n’a pas survécu à ses blessures. Son décès a été confirmé par la Fédération norvégienne de ski dans la nuit de mardi à mercredi.

Sur Facebook, sa femme, Kristin Tandberg Haugsjå, lui a rendu un vibrant hommage: «Audun, mon grand amour et mon meilleur ami depuis vingt ans… tu nous as quittés aujourd'hui. Ce qui avait commencé par de belles vacances d'été s'est terminé samedi dernier par la foudre alors que nous étions dans notre chalet. Bien que tu aies été rapidement soigné et transporté à l'hôpital, tu as succombé à tes blessures la nuit dernière. Sanna, Selma, William et moi te porterons dans nos cœurs. Ta perte est immense.»

Pionnier du skicross

Gronvold avait commencé sa carrière en ski alpin, obtenant un podium en Coupe du monde en descente en 1999. Il s'était ensuite reconverti avec succès dans le skicross, une discipline alors émergente. En 2007, il remporte le classement général de la Coupe du monde, puis décroche la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010, lors de la première apparition du skicross au programme olympique.

Il était considéré comme un pionnier de cette discipline en Norvège. « Audun a été l’un des premiers à croire au skicross comme sport de haut niveau. Il a ouvert la voie à toute une génération de coureurs », a réagi Kjetil André Aamodt, quadruple champion olympique et commentateur vedette en Norvège.

Après sa carrière, Audun Gronvold s’était investi dans la formation des jeunes et avait également travaillé comme expert télé pour la chaîne TV 2. Tove Moe Dyrhaug, présidente de la Fédération norvégienne de ski, lui a rendu hommage: « Audun était une grande figure, à la fois pour son talent et pour son engagement après sa carrière. C’est une perte immense. »