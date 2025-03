Tanguy Nef pouvait rêver du podium ce dimanche en Slovénie. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Si proches... Loïc Meillard (4e) et Tanguy Nef (5e) ne sont pas passés loin du podium dimanche en Slovénie. Mais ce sont finalement les Norvégiens qui ont eu le dernier mot avec un très joli doublé. Henrik Kristoffersen a devancé son compatriote Timon Haugan de 0''17 et l'Autrichien Manuel Feller de 0''23.



Le skieur d'Hérémence a lui concédé...0''24 et manque donc le podium pour un centième. Tanguy Nef suit à 0''36. Premier à l'issue du tracé inaugural, Loïc Meillard avait 0''62 de bonus sur le Norvégien au moment de fermer le portillon. Le champion du monde de la discipline a parfaitement limité la casse sur le haut avant de faiblir sur le bas.



A la recherche de son premier podium en Coupe du monde, Tanguy Nef n'a pas démérité. Troisième de la première manche, le Genevois a lui aussi bien négocié le haut de ce deuxième parcours, mais le dernier mur fut un chouia moins convaincant. Toujours est-il que cette 5e place est encore un excellent résultat pour un skieur de plus en plus constant.

Marc Rochat marque de précieux points

A la chasse aux points, Marc Rochat n'a pas pu totalement profiter de sa bonne première manche (14e). Sur une piste «trouée», le Vaudois a terminé 16e.



Premier à s'élancer car 30e du parcours matinal, Luca Aerni a pu effectuer une belle remontée. Le skieur des Barzettes s'est classé 18e. Derrière Aerni, Ramon Zenhäusern s'en est pas mal sorti si l'on tient compte de ses dernières sorties. Le Haut-Valaisan a réussi à traduire en course ses bons entraînements, surtout lors du premier effort. Le géant de Bürchen termine au 20e rang. Il égale son meilleur résultat de la saison.



21e à l'issue de la première manche en raison d'une grosse faute, Daniel Yule n'a malheureusement pas rallié l'arrivée. Eliminé lors du combiné par équipe aux Championnats du monde de Saalbach, éliminé lors du slalom de ces Mondiaux, le skieur de La Fouly enchaîne un troisième résultat nul.



Au classement de la discipline, Kristoffersen - vainqueur de son 33e succès en Coupe du monde et de son 25e slalom - conforte son dossard rouge de leader avec 567 points et 77 longueurs d'avance sur Clément Noël. Meillard suit avec 102 points de retard.