Jasmine Flury de retour à Saint-Moritz

Après vingt-deux mois de pause forcée, Jasmine Flury (32 ans) va faire son retour ce week-end en Coupe du monde à St-Moritz.

ATS Agence télégraphique suisse

La championne du monde 2023 de descente avait subi une lésion du cartilage du genou en février 2024.

La Grisonne a connu des revers répétés depuis cette blessure, mais elle est désormais à nouveau prête à en découdre. Elle fait partie de la sélection suisse pour le coup d'envoi de la saison de vitesse dames, avec deux descentes (vendredi et samedi) et un super-G (dimanche) à St-Moritz. Son programme exact n'est pas établi.

C'est dans la station de l'Engadine que Jasmine Flury avait fêté la première de ses deux victoires en Coupe du monde, il y a huit ans lors d'un super-G. Elle a également remporté une descente sur le Cirque blanc, en décembre 2023 à Val d'Isère.