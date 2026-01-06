Le retour de Sofia Goggia s'est avéré extrêmement difficile après une fracture complexe du tibia en janvier 2024. La spécialiste de la vitesse a surmonté cette période difficile grâce à l'aide de l'ancien footballeur Roberto Baggio.

Gian-Andri Baumgartner

Sofia Goggia (33 ans) qualifie de «période très sombre» la phase qui a suivi sa fracture du tibia et de la cheville en février 2024. En raison de la grande complexité de la fracture, le processus de guérison s'est avéré particulièrement difficile, raison pour laquelle la Bergamasque a également été très sollicitée mentalement. Un soutien important durant cette période a été l'ex-footballeur italien Roberto Baggio, avec lequel elle a échangé au printemps 2024.

C'est elle qui a pris l'initiative de la rencontre entre les deux grands sportifs italiens, raconte aujourd'hui Sofia Goggia dans une interview au quotidien milanais «Corriere della Sera»: «Je lui ai demandé de me rencontrer parce que je savais à quel point ses nombreuses blessures l'avaient tourmenté et que je voulais comprendre pour quelles motivations intérieures il revenait toujours».

Roberto Baggio a lui aussi connu des malheurs

Dans les années 90, Roberto Baggio a été sacré deux fois champion d'Italie avec la Juventus et le Milan AC et a même été élu meilleur joueur du monde en 1993. Mais il a également connu de nombreux revers au cours de sa carrière : il s'est déchiré les ligaments croisés à deux reprises et a été contraint de s'arrêter à plusieurs reprises en raison d'autres blessures. Le monde du football se souvient également de lui pour avoir manqué le tir au but décisif lors de la finale de la Coupe du monde 1994 pour l'Italie.

Ces expériences ont fait de l'ancien attaquant l'interlocuteur idéal pour Sofia Goggia: «J'étais convaincu que mes blessures étaient le résultat de conflits internes, j'avais besoin de parler à quelqu'un qui puisse me comprendre"»

Sofia Goggia a manqué les Mondiaux

L'échange, qui s'est déroulé au domicile de Roberto Baggio, s'est bien déroulé. Le footballeur a écouté attentivemeent la skieuse et lui a donné un conseil important: «Décide pour toi, le reste ne fait que te rendre fou». Cela a beaucoup aidé, selon Sofia Goggia: «Travailler sur sa force mentale fait beaucoup de bien. Cela aide à se sentir bien avec soi-même et parmi les autres. La rencontre avec Roberto Baggio a été importante».

Sofia Goggia peut légitimement espérer décrocher d'ici quelques semaines à Cortina un troisième métal précieux olympique, deux ans après sa grave blessure. Ce faisant, elle chasserait également les fantômes du passé: L'Italienne a manqué les Championnats du monde en 2021 au même endroit, déjà en raison d'une blessure.



