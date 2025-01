Le drone de la télévision suisse est sorti indemne du crash survenu au Chuenisbergli à Adelboden. Personne n'a été blessé, fort heureusement. Néanmoins, il est possible que les drones soient supprimés du dispositif prévu ce samedi à Wengen.

1/6 Un drone de la SRF s'est écrasé lors du slalom géant d'Adelboden. Photo: keystone-sda.ch

Carlo Steiner

Sur le plan sportif, tout s'est déroulé comme sur des roulettes du point de vue suisse avec le doublé de Marco Odermatt et Loïc Meillard au géant d'Adelboden dimanche. Un accident s'est toutefois produit lors de la retransmission télévisée, dont la radio et la télévision suisses (SRF) étaient responsables.

Pendant la descente de l'Allemand Jonas Stockinger lors de la première manche, le drone de la caméra s'est écrasé derrière l'athlète. Pas de grand drame, comme la SRF l'avait déjà précisé à Blick avant la deuxième manche: «Mais à aucun moment il n'y a eu de danger pour le coureur ou d'autres personnes». Le coureur n'a rien remarqué.

L'incident a ensuit été analysé en interne. «La raison était une interruption de liaison qui a déclenché une interruption contrôlée du vol», a expliqué lundi la SRF à Blick.

Wengen est encore à l'étude

Grâce à la fonction dite «Failsafe», l'appareil, dont la SRF ne donne aucune indication sur la valeur, est resté intact. Watson avait estimé son prix à 20'000 francs il y a deux ans. Les objets volants sont des fabrications sur mesure destinées à être utilisées dans des productions télévisées. Un tel drone pèse moins de 900 grammes. Le drone qui a failli percuter Marcel Hirscher (35 ans) à Madonna di Campiglio (Italie) en 2015 était encore bien plus grand et plus dangereux.

La sécurité est assurée par les directives de l'Office fédéral de l'aviation civile et par un concept de sécurité adapté à la course. La distance de sécurité entre les athlètes et toutes les autres personnes présentes est particulièrement importante.

Actuellement, le comité d'organisation et la FIS se demandent si les drones de vitesse seront utilisés ou non le week-end prochain à Wengen.