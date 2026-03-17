La résurrection de Delio Kunz, pote de Franjo von Allmen

Après de nombreux coups durs, la carrière de Delio Kunz pourrait prendre une tournure réjouissante. Samedi prochain, le pote de Franjo von Allmen pourrait revenir dans le cadre Swiss-Ski.

Marcel W. Perren

Dans l’Oberland bernois, les frères Delio et Florian Kunz ont longtemps été cités sur la même page que Franjo von Allmen. Jusqu’en octobre 2022, les deux skieurs du Diemtigtal suivaient la même trajectoire prometteuse que le skieur de Boltigen.

Grâce à des résultats exceptionnels lors de courses FIS, les frangins Kunz ont réussi à intégrer le cadre de Swiss-Ski. Mais le même jour, ils ont reçu un diagnostic médical qui a bouleversé leur vie pour longtemps. Florian était atteint d’un cancer des testicules, Delio souffrait d’une thrombose au bras ainsi que d’un bilan sanguin inquiétant.

Pour couronner le tout, ce dernier a également souffert d’une appendicite. «Mais comme j’ai dû prendre énormément d’anticoagulants en raison de la thrombose, mon sang était au début trop fluide pour une opération. J’ai donc essayé cinq antibiotiques différents. Malheureusement, cela n’a servi à rien, j'avais tellement de douleur.»

Nouveau coup de massue

Il a fallu deux semaines pour que Delio puisse enfin être opéré. Après cette intervention, il s’est senti mal pendant des mois. «J’ai perdu 20 kilos en très peu de temps et je me sentais comme une ombre de moi-même.»

Durant cette phase, Florian — dont le cancer s’est révélé extrêmement agressif — allait lui aussi très mal. «Comme des métastases s’étaient déjà formées dans la région abdominale, j’ai dû commencer la chimiothérapie fin novembre 2022.»

La beauté de cette histoire: durant l’hiver 2023/24, les frères Kunz étaient à nouveau suffisamment en forme pour disputer des courses de ski au niveau FIS et en Coupe d’Europe. Mais au printemps 2025, un autre coup de massue est tombé: Delio et Florian ont été exclus du cadre de Swiss-Ski, faute de résultats suffisants.

De retour dans le cadre Swiss-Ski?

Pour les deux frères, il a tout de suite été clair qu'ils continueraient à se battre, à leur propre compte. Et cela pourrait bientôt s'avérer payant pour l'un des deux. Alors que Florian s'est classé quatre fois dans le top 30 en Coupe d'Europe, Delio a marqué de gros points en se classant deuxième lors du super-G de Coupe d'Europe à Oppdal. Il est ainsi 16e au classement général de la discipline.

Pour réintégrer le cadre de Swiss-Ski, le skieur doit se classer dans le top 15 du classement général. Il en aura l'occasion la semaine prochaine à Saalbach, sur la piste où son copain Franjo von Allmen a été sacré champion du monde de descente l'année dernière. «Comme Florian et moi nous entraînons tout l'été avec Franjo pour la force et l'endurance, ses succès représentent aussi pour nous une motivation supplémentaire», explique Delio Kunz.