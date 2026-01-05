Les organisateurs des courses de ski ont pris des mesures préventives après la tragédie de Crans-Montana. La sécurité des fans doit être garantie et rien ne doit entraver la grande fête du ski à Adelboden et à Wengen.

Ramona Bieri et BliKI

Les grands classiques d’Adelboden (10 et 11 janvier) et de Wengen (16 au 18 janvier) approchent à grands pas. Ces prochains week-ends, des dizaines de milliers de fans de ski afflueront une nouvelle fois vers l’Oberland bernois. Cette année toutefois, la fête du ski se déroulera sous l’ombre de la tragédie de Crans-Montana. Dans la nuit de la Saint-Sylvestre, l’incendie d’un bar a coûté la vie à 40 personnes et fait plus de 100 blessés, dont plusieurs grièvement.

Face à ce drame, les organisateurs renforcent leurs mesures de sécurité. Le président de la commune d’Adelboden, Willy Schranz, l’a affirmé sur la télévision alémanique: «Nous veillons à ce que tout soit en ordre afin qu’un tel événement ne puisse pas se reproduire. C’est une responsabilité qui nous incombe.» La commune entend surtout sensibiliser les exploitants de bars et les inciter à tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité de leurs clients. Willy Schranz se veut confiant: «Je suis convaincu que les gérants feront tout leur possible pour éviter qu’un tel drame ne se répète.»

Une vigilance accrue également à Wengen

Cette attention renforcée ne concerne pas uniquement Adelboden, mais aussi Wengen. Le président de la commune, Karl Näpflin, a annoncé qu’il discuterait dès lundi de mesures concrètes avec le conseil municipal. «La commune gardera un œil attentif sur les restaurants et les établissements nocturnes. Nous leur demanderons au minimum de contrôler une nouvelle fois leurs locaux et de vérifier que tout est réellement sûr», a-t-il expliqué, également sur la télévision alémanique.

À Wengen, qui compte plusieurs bars et deux boîtes de nuit, la responsabilité incombe clairement aux exploitants. «Les vestiaires sont-ils correctement équipés? N’y a-t-il pas trop de vestes de ski entassées? Et surtout: les voies d’évacuation sont-elles clairement signalées et dégagées?», énumère Karl Näpflin parmi les points essentiels à clarifier. Il insiste en outre sur l’interdiction des flammes nues, notamment des bougies: «Ce serait la pire des choses.»

Malgré les appels de certains à une fermeture temporaire des établissements, une telle mesure n’est pas envisageable. «La commune n’en a pas le droit», rappelle Karl Näpflin. Elle peut toutefois renforcer les contrôles — et elle entend bien le faire. Dans ces conditions, rien ne devrait s’opposer à ce que la fête du ski puisse se dérouler.