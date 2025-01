Les Suisses sont en embuscade après le premier tracé du slalom de Kitzbühel. Respectivement 5e et 7e, Tanguy Nef et Daniel Yule peuvent rêver de monter sur la boîte. Le Norvégien Timon Haugan a dominé la première manche.

Daniel Yule et Tanguy Nef peuvent croire au podium

Daniel Yule n'est qu'à 40 centièmes du podium après la première manche. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Sur la piste tracée par son entraîneur, Timon Haugan a parfaitement profité de son dossard No 1. Après la première manche, le Norvégien devance un Français et un Brésilien. Si l'on attendait Lucas Braathen, troisième, à 25 centièmes, Steven Amiez est une jolie surprise. Solide, celui dont le meilleur résultat pour le moment est une quatrième place, en novembre dernier à Gurgl, a failli chiper la place de leader provisoire à Timon Haugan. Au final, il n'est qu'à 7 centièmes du Scandinave et pourra clairement prétendre à la victoire à Kitzbühel.

Tanguy Nef et Daniel Yule, de leur côté, ont le podium en point de mire. Septième, le Valaisan a rivalisé avec Timon Haugan sur la première partie de course, voyant du vert sur les deux premiers intermédiaires. Par la suite, ça s'est un petit peu gâté mais il termine quand même à la sixième place, à 65 centièmes du meilleur temps. Deux places devant lui se trouve Tanguy Nef. Avec ses 49 centièmes de retard sur le Norvégien, il a réalisé une manche solide.

Grosse faute de Loïc Meillard

Auteur du deuxième meilleur temps sur le haut du parcours, Loïc Meillard a commis une grosse faute après 17 secondes de course. Rédhibitoire à ce niveau-là, le Valaisan pointant finalement à 1"91 du leader norvégien. Là où le bât blesse, c'est qu'il avait une belle occasion de revenir au classement de la discipline – Henrik Kristoffersen enfourchant juste avant lui. Mais il ne faut pas enterrer le skieur d'Hérémence, lui qui avait réalisé une magnifique remontée à Wengen la semaine dernière (de la 24e à la 5e place). Un Valaisan peut en cacher un autre puisque, juste devant Loïc Meillard se trouve Ramon Zenhäusern (+1"63).

Marc Rochat a également connu des difficultés dans la station autrichienne. Le Vaudois a terminé à plus de deux secondes du leader norvégien. Pire pour Luca Aerni, qui a concédé 2"40 sur ce premier tracé. À voir si cela suffit pour passer en deuxième manche, qui débutera à 13h30.