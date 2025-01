Après Kitzbühel Les femmes partiront-elles un jour à l'assaut du Lauberhorn?

Et si les femmes défiaient aussi le mythique Lauberhorn à Wengen? Bien que cela soit techniquement possible, des aménagements seraient nécessaires sur la piste. Le débat s'étend à d'autres stations comme Adelboden, soulevant des questions logistiques et financières.