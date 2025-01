Comme Blick l'avait envisagé plus tôt dans la journée: Michelle Gisin dit stop aux slaloms avec effet immédiat! La skieuse polyvalente l'a annoncé mardi après-midi sur Instagram via Swiss-Ski.

Après 103 courses, 45 places dans le top 10, neuf podiums et une victoire en Coupe du monde, c'est fini! Michelle Gisin ne participera plus à aucune course de slalom. «Il est temps de concentrer mon énergie sur les trois autres disciplines», déclare la skieuse d'Engelberg dans son message vidéo. Blick l'avait déjà laissé entendre le matin même.

Développement suit...