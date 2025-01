1/5 La biathlète Elisa Gasparin range sa carabine dans un coin après cette saison. Photo: keystone-sda.ch

Cédric Heeb

Trois ans après sa sœur aînée Selina (40 ans), Elisa Gasparin (33 ans) met elle aussi un terme à sa carrière de biathlète à la fin de la saison. Le dernier grand temps fort sera les Championnats du monde à Lenzerheide, aux Grisons (du 12 au 23 février).

«Des entraînements sur une simple cible dans un pré à vaches jusqu'aux prochains Championnats du monde devant ma porte: J'ai pu vivre un voyage incroyable», a déclaré la triple diplômée olympique (en 2014 en sprint, en 2018 en individuel et avec le relais), citée dans le communiqué de presse de Swiss-Ski. «Je quitterai la scène du biathlon en mars, lors de la finale de la Coupe du monde à Oslo, avec un œil qui rit et un œil qui pleure».

Près de 300 compétitions et dix championnats du monde

Avec sa soeur Selina, la Grisonne a assuré la croissance du biathlon en Suisse. En 2010, Elisa Gasparin a fait sa première apparition en Coupe du monde et depuis, elle a participé à près de 300 compétitions. Elle a participé à dix championnats du monde et a remporté le bronze aux championnats d'Europe 2022 avec le relais mixte. C'est en outre avec l'équipe féminine qu'elle a remporté les plus grands succès et les seuls podiums de sa carrière.

«Toutes les personnes qui m'ont accompagnée dans les hauts et les bas vont beaucoup me manquer», a déclaré Elisa Gasparin. «Mais avant d'entamer ma nouvelle tranche de vie, je me réjouis d'abord énormément des deux mois à venir, avec les championnats du monde à domicile comme point d'orgue». Avec Aita (30 ans), il ne restera donc plus qu'une seule des trois sœurs Gasparin en Coupe du monde la saison prochaine.