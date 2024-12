Arnaud Boisset a lourdement chuté à Beaver Creek

1/5 Moment de frayeur pour Arnaud Boisset. Photo: Sven Thomann

Dunja Moustopoulos et Marcel W. Perren

Quelques minutes de tension à Beaver Creek. Le Valaisan Arnaud Boisset se trouve en pleine descente avec le dossard 26 lorsqu'il chute brutalement après le quatrième et dernier temps intermédiaire, quelques secondes avant d'atteindre la ligne d'arrivée.

Après un saut, le spécialiste des courses de vitesse perd le contrôle de ses skis lors de la réception et chute violemment. Sa tête heurte la piste glacée et il glisse sans pouvoir s'arrêter dans les filets de sécurité.

Boisset est conscient

Rapidement pris en charge au bord de la piste et évacué sur une luge, Boisset part en direction de l'hôpital le plus proche. La course est suspendue pendant environ 20 minutes. Une demi-heure après l'incident, l'alerte est levée. Selon Blick, Boisset est conscient.

À 26 ans, le Valaisan avait connu une belle ascension lors de la saison précédente. Avec quatre top 10, dont une 9e place à Kitzbühel, il avait enfin marqué sa percée lors de la saison 2023/24. Le sommet de celle-ci a été atteint lors des finales de Coupe du monde à Saalbach, où il a pris la troisième place du super-G, complétant la spectaculaire prestation suisse, derrière Stefan Rogentin et Loïc Meillard.

Avant l'accident, la course sur le «Birds of Prey» souriat pourtant aux Suisses. Justin Murisier était en tête, devant son ami Marco Odermatt. Le doublé était officialisé peu après, avec la première victoire en Coupe du monde pour le Bagnard.