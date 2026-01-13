En 2024, Aleksander Aamodt Kilde a chuté dans le S d'arrivée à Wengen et s'est gravement blessé. Il a fait son retour en novembre dernier, mais les courses du Lauberhorn sont encore trop prématurées pour lui.

Ramona Bieri et ATS Agence télégraphique suisse

Aleksander Aamodt Kilde renonce à prendre le départ à Wengen. C'est avec un post plein d'émotion que le Norvégien fait savoir via Instagram que ce week-end de course est encore trop tôt pour lui, deux ans après sa grave chute.

«Il est difficile d'exprimer avec des mots ce que ce week-end représente pour moi, écrit-il. Wengen est toujours l'une des plus belles courses, indépendamment de ma chute. L'ambiance, l'histoire, les fans…» Mais cette année, c'est «tout simplement un peu trop tôt» pour lui. Il préfère se concentrer sur l'entraînement.

«Une saison de retour n'est jamais facile, ajoute Kilde. Après deux ans de pause de ce sport incroyable et unique, c'est encore plus difficile. C'est ce qui rend les courses de descente si spéciales et c'est pourquoi j'aime tant ce sport.» Selon lui, le ski de compétition exige du respect et de la préparation, même de la part de personnes expérimentées comme lui. Le Norvégien poursuit en disant que les plus grandes victoires ont souvent lieu bien avant le jour de la course – «à l'entraînement, quand chaque virage te donne envie de passer au suivant et te rend encore plus affamé pour ce moment particulier au départ de la course.»

Grave chute dans le S d'arrivée

En janvier 2024, Kilde a fait une violente chute dans le S d'arrivée de la descente du Lauberhorn. Après avoir perdu le contrôle de ses skis, il a violemment percuté les filets de sécurité. Il s'est alors infligé une profonde coupure au mollet et s'est blessé à l'épaule. Une infection a par la suite encore ralenti le processus de guérison.

Fin novembre 2025, le Scandinave a fait son retour à la compétition lors du super-G de Copper Mountain (USA). Depuis, il a participé à six courses au total. Lors de la descente de Copper Mountain, il a manqué de peu le top 10 en se classant onzième.