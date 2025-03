Les meilleurs des meilleurs se mesurent à la fin de la saison de ski lors de la finale de la Coupe du monde à Sun Valley, aux Etats-Unis. Quels sont les Suissesses et Suisses qui y participent? Et qui n'a pas réussi à se qualifier?

La finale de la Coupe du monde à Sun Valley (Idaho, États-Unis) constitue l’apothéose de la saison de ski, réservée à l’élite. Seuls les 25 meilleurs de chaque discipline y décrochent leur ticket. En cas de blessure, aucun remplaçant n’est désigné.

Une exception existe toutefois: les skieurs totalisant au moins 500 points au classement général peuvent s’aligner dans toutes les disciplines, même s’ils ne figurent pas parmi les 25 premiers. Par ailleurs, les champions du monde juniors bénéficient d’une place garantie sur la ligne de départ.

Descente

Le bilan des Suisses en descente est tout simplement phénoménal cet hiver. Ils ont remporté six des huit courses: une fois Justin Murisier et Alexis Monney, deux fois Marco Odermatt et Franjo von Allmen. Mieux encore: ils ont remporté quatre fois un doublé et deux fois un triplé. Au total, ils remportent 17 des 24 places du podium. Pas étonnant que la Suisse présente la plus grande équipe à la finale de la Coupe du monde: Marco Odermatt (1er), Franjo von Allmen (2e), Alexis Monney (3e), Justin Murisier (7e) et Stefan Rogentin (8e) font partie du top 10 de l'hiver, et Lars Rösti s'est également qualifié pour la finale de la Coupe du monde grâce à sa 21e place!

En revanche, Marco Kohler n'a pas eu de chance: 26e, il a manqué le ticket pour trois points. En revanche, Loïc Meillard pourrait lui aussi prendre le départ. Il n'a certes plus participé à une descente de Coupe du monde depuis décembre 2022, mais la règle des 500 points s'applique à lui grâce à ses 931 points au compteur. Va-t-il franchir le pas?

Champion du monde junior : Felix Rösle (20 ans, Allemagne)

L'équipe suisse de descente est très forte. Photo: Getty Images

Les Suissesses sont certes loin d'avoir décroché autant de podiums que les hommes - elles en ont trois - mais elles sont tout de même quatre à participer à la finale de la Coupe du monde. Outre les habituées Lara Gut-Behrami, qui est notre meilleure descendeuse (5e), Corinne Suter (10e) et Michelle Gisin (22e), une jeune espoir vaudoise représente l'avenir. Pour sa première saison en Coupe du monde, Malorie Blanc a non seulement réussi à monter sur le podium en se classant deuxième à Sankt-Anton pour sa première descente, mais elle s'est également qualifiée sans problème pour la finale en se classant 18e. En tant que championne du monde junior, Stefanie Grob aurait également pu prendre le départ, mais elle privilégiera la Coupe d'Europe.

Championne du monde junior : Stefanie Grob (21 ans, Suisse)

Super-G

Les skieurs suisses brillent en super-G cet hiver, remportant quatre des sept courses disputées jusqu’à présent. Dès l’ouverture de la saison à Beaver Creek, Marco Odermatt s’est imposé, avant de décrocher deux autres victoires. Franjo von Allmen a également triomphé une fois, confirmant la belle dynamique helvétique.

À Sun Valley, la Suisse sera bien représentée avec Justin Murisier, Stefan Rogentin et Alexis Monney, en plus d’Odermatt et von Allmen. Loïc Meillard pourra lui aussi s’aligner au départ du super-G final, malgré sa 34e place au classement de la discipline, grâce à la règle des 500 points.

Champion du monde junior: Benno Brandis (18 ans, Allemagne)

Les Suissesses n'ont remporté qu'une seule victoire en super-G - Lara Gut-Behrami a triomphé à Garmisch-Partenkirchen. Malgré tout, un quintette prendra le départ à Sun Valley. En plus de la Tessinoise, qui se bat encore pour le petit globe, Corinne Suter, Michelle Gisin, Joana Hählen et Malorie Blanc ont décroché leur ticket. Grâce à sa 10e place lors de l'avant-dernier super-G, Joana Hählen parvient in extremis à se hisser à la 23e place tout comme Malorie Blanc, 25e, qui devance a Française Laura Gauche d'un point! Des skieuses comme Delia Durrer ou Priska Ming-Nufer ont en revanche récolté trop peu de points dans les deux disciplines de vitesse. Et Jasmin Mathis, qui a remporté l'or aux Championnats du monde juniors, participera, comme Stefanie Grob, à la Coupe d'Europe et non à la finale de la Coupe du monde.

Championne du monde junior: Jasmin Mathis (20 ans, Suisse)

Stefanie Grob (à gauche, en descente) et Jasmin Mathis (en super-G), toutes deux championnes du monde juniors. Photo: Swiss Ski

Slalom géant

La Suisse et la Norvège se partagent les victoires en slalom géant - avantage 5-3 pour la Suisse! Marco Odermatt a triomphé trois fois, Thomas Tumler et Loïc Meillard se sont hissés une fois chacun au sommet. Luca Aerni sera également là. Gino Caviezel se serait également qualifié avec sa 23e place, mais il s'est gravement blessé lors d'une chute fin décembre. C'est pourquoi il ne peut pas être présent. Grâce à la règle des 500 points, Franjo von Allmen, Stefan Rogentin ou Alexis Monney pourraient théoriquement prendre le départ, mais ils ne disputent pas de géant, ni de slalom d'ailleurs. Et ils ne feront pas d'exception.

Champion du monde junior : Flavio Vitale (19, France)

Chez les femmes, la Suisse est représentée trois fois en slalom géant. Lara Gut-Behrami ne peut certes pas défendre son globe de l'année dernière, mais elle reste notre numéro 1 en slalom géant. Elle est toutefois talonnée par Camille Rast. Dixième au classement de la discipline, elle n'est qu'à trois positions de la Tessinoise. Par ailleurs, Wendy Holdener s'est également qualifiée sans problème pour la course de Sun Valley. Toutes les trois sont les seules Suissesses à avoir accumulé plus de 500 points cet hiver.

Championne du monde junior : Giorgia Collomb (18 ans, Italie)

Lara Gut-Behrami a terminé deux fois deuxième en géant cet hiver. Photo: AFP

Slalom

Loïc Meillard se bat pour le petit globe, Tanguy Nef participe pour la première fois depuis quatre ans à une finale de Coupe du monde et Daniel Yule dispute sa dernière danse. Voici le trio suisse pour ce slalom final. Luca Aerni et Marc Rochat ne seront pas au départ, tout comme Ramon Zenhäusern. Le géant valaisan a connu un nouvel hiver difficile, ne marquant aucun point lors de six des onze slaloms. Il termine tout de même la saison avec une 10e place à Hafjell - son meilleur résultat depuis sa victoire lors de la finale de la Coupe du monde 2023.

Champion du monde junior: Theodor Braekken (21 ans, Norvège)

Loïc Meillard sera bien sûr présent. Photo: keystone-sda.ch

Chez les femmes aussi, la Suisse a encore des chances de remporter le globe grâce à Camille Rast. La Valaisanne a explosé cet hiver. Le titre de championne du monde et les deux premières victoires en Coupe du monde (plus une autre place sur le podium) font d'elle la slalomeuse suisse la plus talentueuse du moment. Wendy Holdener, quatrième de la discipline, fait également partie de l'élite mondiale cet hiver et avec Mélanie Meillard, neuvième, nous avons une troisième skieuse dans le top 10. Mais une Suissesse ne s'est pas qualifiée pour la finale de la Coupe du monde: Il a manqué huit points à Eliane Christen, 28e.

Championne du monde junior : Cornelia Öhlund (19 ans, Suède)