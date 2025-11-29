Qui peut marquer des points pour l'équipe de Suisse après la blessure de Lara Gut-Behrami, elle qui marquait 30% des points? Blick fait le point sur les cinq meilleures Suissesses... après la Tessinoise bien sûr.

Mathias Germann , Benjamin Soland et Sven Thomann

L’absence de Lara Gut-Behrami laisse un gouffre béant au sein de Swiss-Ski. Ces trois derniers hivers, la Tessinoise a engrangé à elle seule 30,5% des points et 56,5% des podiums de l’équipe féminine. Beat Tschuor, l’entraîneur en chef, sait mieux que quiconque quelle importance revêt sa star. Pourtant, il refuse de s’alarmer: «L’essentiel, c’est d’amener de la positivité. Nous avons des athlètes d’expérience et de qualité – je veux les renforcer.»

Reste une question: qui parviendra à combler le vide laissé par Lara Gut-Behrami? À elle seule, aucune ne pourra y parvenir. Mais Blick a identifié cinq skieuses capables de frapper un grand coup cette saison.

Wendy Holdener (32 ans): la montre suisse

Elle incarne la constance. Depuis dix hivers, la Schwytzoise n’a jamais manqué un podium. Et son palmarès parle pour elle: cinq médailles olympiques, neuf mondiales. Son obstacle récurrent? Mikaela Shiffrin, qui lui a déjà barré la route à d’innombrables reprises.

Mais Wendy Holdener peut compter sur un atout majeur: l’entraîneur Jörg Roten, référence du circuit, est à ses côtés. Elle l’a répété récemment: «Je veux redevenir l’une des meilleures.» Une certitude: elle poursuivra au moins jusqu’aux Mondiaux 2027.

Corinne Suter (30 ans): une nouvelle impulsion

Après sa déchirure des ligaments croisés, Corinne Suter avait besoin de l’hiver dernier pour retrouver ses repères et sa confiance. Mission accomplie. La préparation de cette saison a été prometteuse, avec de belles performances à la clé. La collaboration avec le nouvel entraîneur en chef de la vitesse, Stefan Abplanalp, semble également très efficace. À propos du camp d’entraînement à Copper Mountain, elle confie: «Une très bonne dynamique s’est installée dans l’équipe, l’ambiance a toujours été excellente… sauf le jour de l’accident de Lara.»

Camille Rast (26 ans): elle veut s'attaquer à Mikaela Shiffrin

«Ce n’est pas impossible», affirme la Valaisanne. Traduction: beaucoup s’interrogent sur la possibilité de battre Mikaela Shiffrin en slalom. Camllle Rast, elle, y croit fermement. Elle a signé les meilleurs temps sur les pentes raides, à Levi (Finlande) comme à Gurgl (Autriche), décrochant respectivement les 15e et 3e places.

La championne du monde de slalom ne se mesure pas seulement à Mikaela Shiffrin et aux passages plats, mais aussi à sa propre hanche, qui continue de lui poser problème. Impossible, pour l’instant, de faire un pronostic.

Malorie Blanc (21 ans): le joyau de la vitesse a mûri

Lors de seulement sa deuxième course en Coupe du monde, la talentueuse skieuse valaisanne d’Ayent est déjà montée sur le podium, terminant deuxième à Sankt-Anton (Autriche). La suite a été plus difficile: une 20e place qu’elle a eu du mal à digérer. Mais Malorie Blanc a beaucoup travaillé sur l’aspect mental. La clé pour elle sera de ne pas se mettre trop de pression. Avec l’avenir devant elle, elle devrait largement dépasser son total de points de l’hiver dernier (159).

Michelle Gisin (33 ans): elle a à nouveau tout sous contrôle

Michelle Gisin devrait également faire bien mieux que l’hiver dernier. Et ce n’est pas surprenant: la skieuse d’Engelberg sort de sa plus mauvaise saison depuis neuf ans, avec pour meilleurs résultats deux neuvièmes places et un huitième rang. Désormais, tous les voyants semblent repasser au vert.

En se recentrant sur la descente et le super-G, elle a retrouvé de la sérénité. Et après dix ans, elle s’est offert un nouveau coach, Mathias Fuhrer: un changement qui pourrait bien lui donner l’élan qui lui manquait.