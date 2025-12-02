La championne de ski Mikaela Shiffrin a été sanctionnée d'une amende de 999 francs suisses par la FIS. L'Américaine est arrivée en retard au tirage des dossards.

Mikaela Shiffrin (30 ans) a été sanctionnée par la FIS après sa 104e victoire en Coupe du monde. L'Américaine est arrivée avec deux minutes de retard au tirage au sort des dossards avant la course et doit, pour cette raison, s'acquitter d'une amende équivalente à 999 francs suisses.

La skieuse se serait perdue

Selon le site Skinews, ce retard serait dû au fait que Mikaela Shiffrin se serait un peu perdue avant le tirage au sort des dossards. Mikaela Shiffrin a déjà accumulé plus de 6 millions de francs suisses de gains en Coupe du monde; elle ne devrait donc avoir aucune difficulté à régler cette amende.