Encore une bonne nouvelle pour Aleksander Aamodt Kilde! Le Norvégien s'entraîne à nouveau sur les skis après avoir souffert pendant près de 600 jours.

1/6 Aleksander Aamod Kilde a le sourire. Photo: Instagram.com/akilde

Nicolas Horni

C'est une longue période de souffrance qui s'achève cette semaine pour la star du ski norvégien Aleksander Aamodt Kilde. Après presque 600 jours sans entraînement régulier sur la neige, le skieur de 32 ans est de retour sur les skis pour la première fois depuis sa grave chute au Lauberhorn en janvier 2024.

Dans sa story Instagram, le Norvégien partage un selfie souriant avec les mots: «De retour sur les pistes». Peu après, d'autres photos de lui et de ses coéquipiers suivent, prises à Galdhøpiggen, la plus haute montagne de Scandinavie - lors de sa première séance d'entraînement depuis longtemps.

Une autre bonne nouvelle

Quelques jours plus tôt, le spécialiste de la vitesse avait annoncé sur Instagram: «Il sera bientôt temps de chasser la neige?!» - et c'est maintenant chose faite. Pour le Norvégien, c'est déjà la deuxième lueur d'espoir en peu de temps: récemment, il a également pu enfin passer du temps avec sa fiancée, la superstar du ski Mikaela Shiffrin, après une longue séparation.

Après sa chute à Wengen, Aleksander Aamodt Kilde a dû subir cinq opérations à la jambe. L'été dernier, une grave inflammation de l'épaule est venue s'y ajouter, menaçant même sa carrière à certains moments. Aujourd'hui, après des mois de rééducation, il se remet prudemment sur les rails, avec l'objectif de revenir sur les pistes de course pour l'hiver olympique 2025/26.