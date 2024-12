Camille Rast: «Les émotions sont étranges»

Troisième du géant de Killington samedi, Camille Rast s'est montrée heureuse au micro de la SRF, mais également inquiète pour Mikaela Shiffrin. La raison? L'Américaine a lourdement chuté et a été évacuée de la piste sur civière.

1/4 Camille Rast est montée ce samedi sur le podium à Killington. Une première en géant pour la Suissesse. Photo: Getty Images

Blick Sport

Camille Rast a marqué les esprits ce week-end lors du géant de Killington (USA) en décrochant son premier podium en Coupe du monde dans cette discipline. La skieuse valaisanne s’est confiée au micro de la SRF après sa performance mémorable, partagée toutefois entre joie et inquiétude.

«Les émotions sont étranges. Premier podium en géant, mais il y a eu une chute pas très jolie. J’espère qu’elle va bien», a-t-elle déclaré en évoquant la spectaculaire sortie de piste de Mikaela Shiffrin, la superstar américaine, qui était partie favorite et qui visait ce samedi une 100e victoire en carrière. «J’étais à l’arrivée et je regardais Mikaela, elle skie si bien», a ajouté Rast, admirative, mais visiblement marquée par la lourde chute de son adversaire, laquelle a dû quitter la piste sur civière.

Bonne prestation malgré une courte préparation

La Valaisanne a brillé dans des conditions particulièrement exigeantes, sur une piste difficile, mais tout de même bien préparée. Et malgré une préparation plus que limitée: «Depuis Sölden, nous n’avons fait que deux jours de géant», explique-t-elle. La Suissesse de 24 ans a cependant su faire preuve de régularité et de maîtrise pour monter une nouvelle fois sur la boite après un premier podium le week-end dernier à Gurgl (Autriche).

Killington a été le théâtre d’une course riche en rebondissements. Si Mikaela Shiffrin a dû abandonner, d’autres skieuses, à l'image de Lara Gut-Berhami (13e à 2''84 de Sara Hector), ont également peiné à dompter une piste technique et glacée.

Camille Rast sera maintenant attendue

La Valaisanne de 25 ans est ainsi à une période importante de sa carrière, elle qui s’affirme comme une figure montante du ski suisse. «Quand ça se passe bien, c’est toujours plus facile d’aborder les courses suivantes», se réjouit-elle au moment de se projeter vers la suite.

Avec ce premier podium en géant, Camille Rast confirme qu’elle a les qualités pour rivaliser avec l’élite mondiale. Les regards seront donc désormais tournés vers ses prochaines performances. Prochaine étape, le week-end prochain à Beaver Creek avec un slalom géant et une descente au programme.