Ce triple champion du monde français met fin à sa carrière

Alexis Pinturault met un terme à sa carrière à l'âge de 34 ans. Le Français, triple champion du monde, a participé à un total de 355 courses de Coupe du monde. Il est le dernier vainqueur du classement général avant l'éclosion d'un certain... Marco Odermatt!

Pascal Keusch

Alexis Pinturault met un terme à sa carrière de skieur à l'âge de 34 ans. Le Français l'a annoncé lors d'une rencontre avec les médias dans sa ville natale de Courchevel (France), samedi en fin d'après-midi.

Alexis Pinturault a marqué la Coupe du monde de son empreinte pendant de très nombreuses années, lui qui a notamment remporté trois titres de champion du monde (deux fois en combiné, une fois en équipe) et une victoire au classement général de la Coupe du monde, en 2021 devant Marco Odermatt. Il est d'ailleurs le dernier à avoir battu le Nidwaldien au général, puisque depuis cet hiver 2021, «Odi» l'a emporté à chaque fois!

Au total, il a participé à 355 courses de Coupe du monde et seuls neuf skieurs dans l'histoire ont fait mieux. Il est monté sur 77 podiums, dont 34 victoires en géant, combiné, slalom, super-G et courses parallèles. C'est surtout en combiné que le skieur polyvalent était presque imbattable, puisqu'il a remporté six petits globes dans cette discipline entre 2013 et 2020.

Des blessures ont malheureusement assombri sa fin de carrière. Après une rupture des ligaments croisés en janvier 2024, Alexis Pinturault a subi une nouvelle blessure grave au genou un an plus tard. Cette saison, il s'est concentré sur le géant, mais n'a pas réussi à se classer dans le top 10.