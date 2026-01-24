Camille Rast peut viser la victoire à Spindleruv Mlyn

Camille Rast est très bien placée après la première manche du géant de Spindleruv Mlyn. La Valaisanne pointe à la deuxième place, à deux centièmes de Sara Hector.

Camille Rast est en forme. Du côté de Spindleruv Mlyn, en République tchèque, la Valaisanne a réalisé une sublime première manche en géant et pointe, après le passage des 30 premières concurrentes, à la deuxième place. Seule la Suédoise Sara Hector a fait mieux qu’elle, en étant deux centièmes plus rapide.

Leader de la discipline, l’Autrichienne Julia Scheib complète le podium provisoire, à 26 centièmes de la Scandinave. Les trois femmes ont une légère avant sur Mikaela Shiffrin, puisque l’Américaine est reléguée à 43 centièmes de Sara Hector.

Partie avec le dossard No 16, Wendy Holdener a eu plus de peine sur les pentes de la piste tchèque. La Schwytzoise est hors du top 15 après la première manche. Dernière Suissesse à s’être élancé dans le top 30, Vanessa Kasper a réalisé une belle performance, terminant dans proche du top 10 (11e, +2"18). Mais c'est surtout la Fribourgeoise Sue Piller qui a impressionné (9e, +1"59). La deuxième manche débutera à 13h30.