Un harceleur s'en est pris à une star du ski de fond suédois

La semaine prochaine aura lieu le procès d'un homme d'une soixantaine d'années accusé de persécution illégale. L'enquête préliminaire révèle avec quelle intensité et quelle obstination il a tenté d'approcher la skieuse de fond Frida Karlsson.

200 appels et 7000 photos

L'harceleur de Frida Karlsson devra comparaître la semaine prochaine Photo: imago/Bildbyran

Blick Sport

La fondeuse suédoise Frida Karlsson a été victime d’un harcèlement obsessionnel de la part d’un homme d’une soixantaine d’années, qui a accumulé plus de 7000 photos d’elle et tenté à plusieurs reprises de la contacter, selon «Aftonbladet». Il devra comparaître dès la semaine prochaine pour ses actes.

Pendant onze mois, cet individu a passé plus de 200 appels, envoyé des SMS et adressé une lettre à la mère et agente de l'athlète, Mia Karlsson. Convaincu d’entretenir une relation particulière avec la championne, il considérait ses publications sur Instagram comme des messages personnels à son attention.

Sa démarche a pris une tournure encore plus inquiétante lorsqu’il a entrepris de la suivre physiquement, apparaissant à plusieurs événements sportifs, à son domicile en août dernier, et tentant même de la rejoindre à Tenerife en novembre. Malgré une interdiction de contact, il a persisté dans son obsession, expliquant qu’il ne reconnaissait pas l’autorité des forces de l’ordre.

L’homme, selon son avocat Thomas Bodström interrogé par «Aftonbladet», ne considérait pas ses actes comme nuisibles. Il les justifiait par une sorte de démarche artistique, une quête personnelle où il voyait Frida Karlsson comme une source d’inspiration plutôt qu’une victime. «Il ne voulait vraiment pas lui faire de mal. Il pensait agir avec de bonnes intentions», a déclaré l'homme de loi.

Frida Karlsson, qui a récemment brillé aux Mondiaux de Trondheim avec deux médailles d’or et une de bronze, n’a pas souhaité commenter cette affaire, selon sa mère, elle aussi contactée par le média suédois.