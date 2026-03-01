Quel spécialiste de ski peut citer sans hésiter le nom de Romed Baumann comme étant celui du recordman du nombre de descentes en Coupe du monde?

ATS Agence télégraphique suisse

Romed Baumann tire sa révérence à 40 ans, après plus de deux décennies en Coupe du monde. L'Allemand, qui a d'abord concouru sous les couleurs autrichiennes, a notamment décroché une médaille d'argent aux championnats du monde.

Vice-champion du monde 2021 de super-G, Romed Baumann n'a pas eu le droit à une course d'adieux en raison de l'annulation du super-G de Garmisch-Partenkirchen. Il avait fait ses premiers pas en Coupe du monde en mars 2024, et aura disputé plus de 400 courses à ce niveau pour l'une des plus longues carrières de l'histoire du ski alpin.

167 départs en descente!

Sa retraite était prévisible. Romed Baumann n'a pas réussi à se classer parmi les 15 premiers cette saison, ce qui lui a valu d'être écarté de la sélection pour les JO en Italie. Samedi, il a pris le départ d'une descente pour la 167e fois, devenant ainsi le seul détenteur du record dans la discipline en Coupe du monde.

Vainqueur à deux reprises en Coupe du monde, Romed Baumann a décroché une première médaille - de bronze -mondiale en 2013 en combiné alors qu'il représentait encore l'Autriche. Après avoir changé de nationalité sportive en 2019, il s'est donc illustré sous les couleurs allemandes en se parant d'argent aux Mondiaux 2021.