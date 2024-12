Le premier podium de sa carrière représente une étape marquante, un moment auquel chaque skieuse et chaque skieur aspire. Pour certains, il arrive rapidement, tandis que d'autres doivent patienter jusqu'à la fin de leur carrière. Mais, quel que soit le moment, la joie est toujours immense, encore plus lorsqu'il s'agit de la plus haute marche.

Cette saison, plusieurs athlètes ont déjà goûté à cette première victoire. Au cours des vingt premières courses (douze chez les hommes et huit chez les femmes), treize premières ont été célébrées par douze skieurs et skieuses. Tandis qu’un athlète retrouvait cette sensation pour une nouvelle nation, une coureuse a transformé son premier podium en une victoire éclatante.

Julia Scheib

Après de nombreux revers et blessures, Julia Scheib (26 ans) a enfin trouvé de quoi exulter lors de l’ouverture de la saison à Sölden (Autriche). Le 26 octobre, elle décroche la troisième place et monte pour la première fois sur un podium de Coupe du monde. Mais l’Autrichienne n’a pas eu la tâche facile: après une erreur de parcours, elle n’est que 14e à l’issue de la première manche et laisse éclater sa frustration à la pause de midi. Une colère qui semble lui avoir donné des ailes, comme l’a prouvé sa deuxième manche éclatante.

Photo: keystone-sda.ch

Camille Rast

A plusieurs reprises déjà, Camille Rast (25 ans) est passée tout près du podium. Lors du slalom de Gurgl (Autriche) le 23 novembre, la Valaisanne rompt la malédiction. Lors de la deuxième manche, elle passe de la 5e à la 3e place et fête son premier podium. Mais cela ne lui suffit pas! La Valaisanne vole sur les skis: Une semaine plus tard, elle termine également troisième au slalom géant de Killington (Etats-Znis). Et le lendemain, au même endroit, elle célèbre la première victoire de sa carrière en slalom. Une «deuxième première» de la saison pour elle. La récompense: Camille Rast prend la tête non seulement de la Coupe du monde de slalom, mais aussi du classement général de la Coupe du monde. Et la conserve au moins jusqu'à Noël.

0:49 En combinaison dans la piscine: Voici comment Camille Rast a célébré sa première victoire en Coupe du monde

Lara Colturi

Lara Colturi (18 ans) est considérée comme un grand espoir de l'équipe italienne. Mais à l'âge de 15 ans, elle décide de changer de pays et préfère courir pour l'Albanie. Elle écrit immédiatement l'histoire du ski pour ce pays puisqu'en compagnie de Camille Rast, Lara Colturi monte pour la première fois sur le podium à Gurgl (Autriche). Elle se classe deuxième devant la Suissesse.

Photo: AFP

Justin Murisier

Justin Murisier (32 ans) n'oubliera probablement jamais le 6 décembre 2024. A Beaver Creek (Etats-Unis), le Valaisan fête sa première victoire en Coupe du monde - devant son coéquipier et ami Marco Odermatt. Après la troisième place au slalom géant d'Alta Badia (Italie) en 2020, ce triomphe en descente n'est que son deuxième podium. Particulièrement impressionnant: pour l'ancien spécialiste de la technique, la course aux Etats-Unis n'est que la 21e descente de Coupe du monde de sa carrière.

0:34 Sa toute première victoire! Justin Murisier s'envole pour la victoire à Beaver Creek

Miha Hrobat

Il a fallu attendre sa 104e course de Coupe du monde pour que le Slovène Miha Hrobat (29 ans) monte pour la première fois sur le podium! Dans la descente de Beaver Creek (Etats-Unis), il se classe troisième derrière le duo suisse Justin Murisier et Marco Odermatt. Avant cela, Miha Hrobat a toujours laissé entrevoir son potentiel, notamment lorsqu'il a terminé septième à Kitzbühel (Autriche) en 2023 ou la saison dernière avec une 11e place à Bormio (Italie) et Kvitfjell (Norvège).

Photo: Sven Thomann

Lukas Feurstein

Le super-G et le slalom géant sont les disciplines préférées de Lukas Feurstein (23 ans), mais avec des réussites diverses. Alors qu'il a souvent manqué la qualification pour la deuxième manche en slalom géant, l'Autrichien s'est déjà fait remarquer en super-G. En janvier 2023, il a terminé sixième à Cortina d'Ampezzo (Italie). Il a ensuite terminé quatre fois dans les points avant de réussir un coup de maître le 7 décembre à Beaver Creek (Etats-Unis). Avec sa troisième place, il fête le premier podium de sa carrière. En Coupe du monde, il s'agit seulement de son 12e super-G.

Photo: Sven Thomann

Thomas Tumler

Beaver Creek et Thomas Tumler (35 ans), une combinaison qui fonctionne. En 2018, le Grison avait décroché son premier podium en slalom géant en terminant troisième. Sa joie était donc immense en apprenant que la station du Colorado revenait au calendrier pour la première fois depuis 2019. «Quand j’ai appris ça, j’ai dit à ma femme Svenja que j’allais gagner cette course», confie-t-il à Blick. Et il a tenu parole. Le 8 décembre, après avoir dominé la première manche, Thomas Tumler n’a laissé personne lui voler la victoire, concrétisant ainsi son rêve.

0:32 Au sommet à 35 ans: Thomas Tumler remporte sa première victoire au bout du suspense

Lucas Pinheiro Braathen

Avant cette saison, Lucas Braathen (24 ans) était déjà monté douze fois sur le podium de la Coupe du monde, dont cinq fois en tant que vainqueur. Et pourtant, il fête une première à Beaver Creek. Après avoir annoncé sa retraite en octobre 2023, il a changé de pays. Au lieu de courir pour la Norvège, il représente désormais le Brésil et offre au pays de Ronaldo le premier podium de son histoire. Il termine deuxième derrière Thomas Tumler.

0:17 Premier podium pour le Brésil: Lucas Pinheiro Braathen danse la samba pour fêter une journée historique

Patrick Feurstein

Son cousin Lukas Feurstein a montré la voie! Six jours plus tard, Patrick Feurstein (28 ans) fête lui aussi le premier podium de sa carrière. Le 14 décembre, il termine deuxième du slalom géant de Val d'Isère (France). En 2021, Patrick Feurstein avait encore frôlé le podium en slalom géant en terminant quatrième. 27 courses dans cette discipline plus tard, le voilà enfin récompensé.

Photo: keystone-sda.ch

Mattia Casse

En 2008, Werner Heel a été le dernier et le seul Italien à remporter le super-G de Val Gardena (Italie). Cette période de disette est désormais terminée depuis le 21 décembre. A 34 ans, Mattia Casse fête sa première victoire à domicile. Le spécialiste de la vitesse connaissait déjà la sensation de monter sur le podium en Italie. Il a également obtenu deux de ses trois autres podiums dans son pays.

Photo: keystone-sda.ch

Jared Goldberg

Lors de la 168e course de Coupe du monde de sa carrière, Jared Goldberg (33 ans) a obtenu la délivrance. Le jour de la première victoire de Mattia Casse, l'Américain monte pour la première fois sur le podium du super-D en terminant deuxième. La joie est immense. Presque douze ans jour pour jour après ses débuts en Coupe du monde - en novembre 2012 avec une 60e place au super-G de Lake Louise (Canada) - Jared Goldberg décroche enfin le top 3.

Photo: AFP

Léo Anguenot

Léo Anguenot (26 ans) a pris le départ de son 23e slalom géant de Coupe du monde le 22 décembre. Son meilleur résultat jusque-là: une 13e place. Grâce à une deuxième manche éblouissante, au cours de laquelle il remonte de sept positions, le spécialiste français de la technique peut se réjouir de sa première place sur le podium. Il termine deuxième derrière Marco Odermatt.

Photo: AFP