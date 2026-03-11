La Suisse a remporté la médaille de bronze dans l'épreuve par équipe mixte des Mondiaux junior. Elle avait été battue en demi-finales par la Suède, qui est devenue mercredi championne du monde.

ATS Agence télégraphique suisse

Après l'argent de Sandro Manser en super-G lundi, la Suisse a cueilli mercredi une deuxième médaille dans les Mondiaux juniors à Narvik. La Fribourgeoise Sue Piller, Dania Allenbach, Giuliano Fux et Jack Spencer ont décroché le bronze de l'épreuve par équipe mixte.

Le quatuor helvétique s'est imposé au temps dans la petite finale face à l'Autriche (2-2 dans les duels). Sue Piller et Giuliano Fux ont cueilli les deux points suisses en signant les meilleurs chronos de ce duel. La Suisse avait été battue en demi-finale par la Suède, future championne du monde.