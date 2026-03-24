Mikaela Shiffrin domine le slalom de Hafjell, reléguant Wendy Holdener à 1''10. À 110 victoires possibles en Coupe du monde, l'Américaine vise un nouveau record ce 24 mars 2026.

ATS Agence télégraphique suisse

Mikaela Shiffrin a survolé son sujet lors de la première manche du slalom de Hafjell. L'Américaine devance Wendy Holdener de 1''10. Rien ne s'oppose vraiment à un 110e succès en Coupe du monde de Mikaela Shiffrin et à son neuvième de l'hiver, ce qui correspondrait à un record. Elle évolue vraiment dans un monde à part.

Wendy Holdener en bonne position

Wendy Holdener précède de 0''02 l'Américaine Paula Moltzan et de 0''28 l'Allemande Emma Aicher qui peut encore inquiéter Mikaela Shiffrin pour la victoire au classement général de la Coupe du monde. Sur un tracé trop plat pour lui convenir vraiment, Camille Rast occupe la 9e place. Mélanie Meillard et Eliane Christen sont respectivement 15e et 17e.