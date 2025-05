Chiara Tamburlini brille au premier tour de l'US Open féminin à Erin, Wisconsin. La golfeuse suisse se classe septième avec un score de 69 (-3), à un coup des six co-leaders. Un contraste avec ses compatriotes Albane Valenzuela et Kim Métraux.

Chiara Tamburlini pointait à 1 coup de la tête après le 1er tour de l'US Open. Photo: Jeff Roberson

ATS Agence télégraphique suisse

Chiara Tamburlini était parfaitement dans le coup à l'issue du 1er tour de l'US Open, à Erin dans le Wisconsin. Septième après avoir rendu une carte de 69 (-3), la St-Galloise n'accusait qu'un coup de retard sur les six co-leaders du deuxième Majeur féminin de la saison.

Chiara Tamburlini, qui n'était pas parvenue à passer le cut lors du premier Majeur de l'année (le Chevron Championship) à la fin avril, aurait même pu se retrouver également en tête si elle n'avait pas commis un bogey - son seul de la journée - sur le trou no 15. Elle venait pourtant d'enchaîner trois birdies sur ses quatre précédents trous.

Cela s'est moins bien passé pour les deux autres Suissesses en lice. La Genevoise Albane Valenzuela pointait au 78e rang, certes à six coups seulement de la 1re place. La Vaudoise Kim Métraux ne devrait sauf exploit pas passer le cut: auteure d'une carte de 81 (+9, avec un triple bogey dès le trou no 3), elle figurait en 153e position.

Six joueuses, dont la championne 2020 Kim A-lim, se partageaient donc la tête à l'issue de la première journée. La Sud-Coréenne a rendu une carte de 68, comme sa compatriote Im Jin-hee, la Japonaise Rio Takeda, l'Espagnole Julia Lopez Ramirez et les Américaines Yealimi Noh et Angel Yin.