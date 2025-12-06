City a forcé la décision sur des réussites de Ruben Dias, de Josko Gvardiol et de Phil Foden. Avec deux assists dont celui pour le 3-0 de Phil Foden qui risque bien de faire le tour du monde, Rayan Cherki a illuminé cette rencontre qui a vu Sunderland caresser en seconde période l’espoir de revenir dans le match. Ganit Xhaka a ainsi trouvé le poteau de Gianluigi Donnarumma lors du temps fort du néo-promu.
Comme son capitaine en sélection, Dan Ndoye a connu la défaite. Nottingham s’est incliné également 3-0 à Liverpool face à Everton. L’ailier vaudois a été remplacé à la pause alors que le score était de 2-0.
Manchester City à deux points d'Arsenal
La course au titre en Premier League est désormais relancée après la défaite du leader Arsenal, samedi à Aston Villa (2-1). Ce n'est que la deuxième fois que les Gunners s'inclinent cette saison.
Emiliano Buendia a inscrit le but vainqueur dans la dernière action (90e+4) de l'affiche disputée à Villa Park. L'Argentin permet au club de Birmingham (2e, 30 pts) de revenir à trois points des Gunners (33 pts).
Arsenal n'avait perdu qu'une seule fois cette saison, il y a plus de trois mois à Liverpool, et restait depuis sur 18 matches sans défaite (3 nuls et 15 victoires), toutes compétitions confondues. La machine des Gunners ralentit puisqu'elle n'a engrangé que 8 points sur 15 possibles dans les cinq derniers matches de championnat.