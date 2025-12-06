Emmené par un Rayan Cherki étincelant avec notamment un coup du foulard extraordinaire, Manchester City n’a pas failli. Les Mancuniens ont battu Sunderland 3-0 pour revenir à deux points d’Arsenal.

ATS Agence télégraphique suisse

City a forcé la décision sur des réussites de Ruben Dias, de Josko Gvardiol et de Phil Foden. Avec deux assists dont celui pour le 3-0 de Phil Foden qui risque bien de faire le tour du monde, Rayan Cherki a illuminé cette rencontre qui a vu Sunderland caresser en seconde période l’espoir de revenir dans le match. Ganit Xhaka a ainsi trouvé le poteau de Gianluigi Donnarumma lors du temps fort du néo-promu.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Comme son capitaine en sélection, Dan Ndoye a connu la défaite. Nottingham s’est incliné également 3-0 à Liverpool face à Everton. L’ailier vaudois a été remplacé à la pause alors que le score était de 2-0.

Manchester City à deux points d'Arsenal

La course au titre en Premier League est désormais relancée après la défaite du leader Arsenal, samedi à Aston Villa (2-1). Ce n'est que la deuxième fois que les Gunners s'inclinent cette saison.

Emiliano Buendia a inscrit le but vainqueur dans la dernière action (90e+4) de l'affiche disputée à Villa Park. L'Argentin permet au club de Birmingham (2e, 30 pts) de revenir à trois points des Gunners (33 pts).

Arsenal n'avait perdu qu'une seule fois cette saison, il y a plus de trois mois à Liverpool, et restait depuis sur 18 matches sans défaite (3 nuls et 15 victoires), toutes compétitions confondues. La machine des Gunners ralentit puisqu'elle n'a engrangé que 8 points sur 15 possibles dans les cinq derniers matches de championnat.