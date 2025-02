Les Suissesses font le job et attendent le verdict

Les Suissesses ont rempli leur part du contrat dimanche à Aarau, en s'imposant largement contre la Bosnie-Herzégovine. Photo: PETER SCHNEIDER

ATS Agence télégraphique suisse

Victorieuse 87-39 de la Bosnie-Herzégovine dans la dernière journée du groupe H, la Suisse doit encore patienter durant quelques heures avant de savoir si elle se qualifiera ou non pour la phase finale.

Elles ont tout fait juste

Les protégées du coach français François Gomez, qui ne pouvaient plus prétendre à la 1re place de cette poule – et donc à la qualification directe –, ont fait tout juste dimanche. Elles devaient «simplement» s'imposer, et l'ont fait avec la manière. Mais leur sort dépend maintenant des autres résultats de la soirée.

Les Suissesses espèrent décrocher le précieux sésame en faisant partie des quatre meilleurs deuxièmes. Stéphanie Martinez (20 points, 9 rebonds dimanche) et ses équipières ont coché une première case en terminant au 2e rang de leur poule, derrière le Monténégro qui a arraché la 1re place en écrasant le Luxembourg (3e) 86-53.

Quatre victoires de suite

L'équipe de Suisse, qui avait besoin d'un succès monténégrin avec au moins 24 points d'écart pour terminer 2e de ce groupe, aura en tout cas parfaitement redressé la barre après les deux défaites subies en ouverture de ces qualifications fin 2024. Elles se sont donné le droit de rêver sous la férule de leur nouveau coach François Gomez en gagnant leurs quatre dernières parties.