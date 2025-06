1/2 La grande émotion de J.J. Spaun après sa victoire Photo: ERIK S. LESSER

ATS Agence télégraphique suisse

L'Américain J.J. Spaun a remporté l'US Open après un dernier tour rendu dantesque par la météo sur le parcours d'Oakmont, en Pennsylvanie. Un dernier putt magique lui a assuré le trophée.

J.J. Spaun est le seul joueur à avoir achevé sous le par le tournoi disputé sur le parcours déjà exigeant d'Oakmont après un dernier tour rendu épique par la pluie. Il a fini en -1 total, deux coups devant l'Ecossais Robert MacIntyre et trois devant le Norvégien Viktor Hovland.

«Je ne pensais jamais pouvoir soulever ce trophée. Je suis fier d'avoir été persévérant durant ma carrière», a réagi J.J. Spaun, originaire de Los Angeles, qui a gagné pour la première fois un tournoi majeur.

Malgré un mauvais début

L'Américain avait connu un très mauvais début de quatrième tour avec trois bogeys sur les trois premiers trous, et même cinq bogeys sur les six premiers. Mais un excellent retour (quatre birdies, un bogey) combiné aux malheurs de ses rivaux Sam Burns et Adam Scott, qui partageaient la dernière partie, lui a permis de s'offrir le titre. «Je ne pense pas avoir particulièrement gardé mon calme, j'ai puisé profond en moi», a-t-il expliqué.

J.J. Spaun a conquis le trophée avec classe en rentrant un dernier putt superbe de près de 20 mètres pour birdie au no 18. «C'est un dernier coup de rêve. D'habitude on regarde d'autres le faire, ces moments de folie. Avoir mon propre moment sur ce tournoi, je ne l'oublierai jamais», a commenté le vainqueur.

L'Américain, qui empoche ainsi un chèque de 4,3 millions de dollars, séchait les larmes qui coulaient sur ses joues en sortant du green pendant que les spectateurs restés malgré la pluie battante chantaient son nom. Le 25e mondial n'avait remporté qu'un seul tournoi sur le circuit PGA jusqu'ici, l'Open du Texas en 2022.

La météo, terrible à cause de la pluie, a entraîné dimanche une pause de 96 minutes lors du quatrième tour et considérablement gêné les joueurs. Mais pas J.J. Spaun, qui y a trouvé un certain repos et a indiqué que la coupure avait «complètement changé la dynamique de la journée».

Sam Burns notamment, en tête vendredi et samedi soir, s'est lui effondré lors du retour avec trois bogeys et deux double bogeys, piégé dans les «roughs» du parcours. Il a terminé à la septième place à cinq coups de J.J. Spaun, comme le 1 mondial américain Scottie Scheffler ou encore l'Espagnol Jon Rahm.