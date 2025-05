La finale de conférence Ouest de la NBA débute entre les Timberwolves et le Thunder, deux équipes sans titre NBA. Le duel promet d'être électrique entre Anthony Edwards et Shai Gilgeous-Alexander, leaders de la nouvelle génération.

1/5 Les Wolves, portés par leur star Anthony Edwards (au dribble), ont écarté les Golden State Warriors, ici match 3 des play-offs NBA le 10 mai 2025 à Oakland, en Californie. Photo: Ezra Shaw

AFP Agence France-Presse

Les Minnesota Timberwolves d'Anthony Edwards et le Thunder d'Oklahoma City emmené par Shai Gilgeous-Alexander s'affrontent à partir de mardi en finale de la conférence Ouest de la NBA, avec l'ambition de marquer l'histoire de deux franchises peu habituées aux sommets.

Deux histoires à écrire

Aucune des deux équipes n'a remporté de titre NBA sous sa forme actuelle. Le Thunder, dans l'Oklahoma depuis 2008, avait bien soulevé le trophée en 1979 en tant que Seattle SuperSonics, à l'époque du meneur Dennis Johnson, mais la franchise a déménagé, les fans ont changé, et plus de quarante ans se sont écoulés depuis.

Le Thunder nouvelle version avait atteint et perdu contre Miami la finale NBA en 2012, porté par un trio de jeunes promesses Kevin Durant, James Harden et Russell Westbrook.

Minnesota, franchise créée en 1989, n'a jamais atteint la finale NBA. Les Timberwolves ont perdu deux finales de conférence Ouest, en 2004 avec Kevin Garnett contre les Los Angeles Lakers du duo de choc Kobe Bryant-Shaquille O'Neal, puis l'an dernier face aux Dallas Mavericks de Luka Doncic.

Les leaders: «SGA» contre «Ant-man»

Shai Gilgeous-Alexander et Anthony Edwards, deux des joueurs les plus électriques du moment, s'affrontent lors de cette finale de conférence, désireux de devenir «le visage de la NBA» estime l'ancien entraîneur Jacques Monclar, consultant sur beIN Sports. «C'est l'émergence de la nouvelle génération de joueurs extérieurs. Ils sont tellement différents dans l'expression, tellement forts physiquement, mais pas de la même manière. Gilgeous-Alexander est délié, élégant, Edwards a l'explosivité, la violence, un jeu direct formidable. Et ce sont deux excellents défenseurs.»

«SGA» a réussi une saison régulière exceptionnelle, avec une moyenne de 32,7 points (N.1 en NBA) qui a mené OKC au meilleur bilan de la ligue (68 victoires - 14 défaites), et présente cette année en play-offs une moyenne de 29 points. Le meneur canadien âgé de 26 ans fait partie des deux favoris -avec Nikola Jokic- pour la récompense de MVP, dont la date de remise n'a toujours pas été annoncée par la NBA.

Anthony Edwards plus irrégulier

Le fantasque Anthony Edwards, habitué des Top 10 des meilleures actions grâce à ses dunks spectaculaires, se montre plus irrégulier, présentant cette saison une moyenne de 27,6 points, puis de 26,5 points en play-offs.

La série au meilleur des sept rencontres s'annonce d'autant plus importante pour Gilgeous-Alexander qu'il y affrontera son cousin Nickeil Alexander-Walker. «On est tellement proches, c'est comme mon deuxième frère. On a tout vécu ensemble, nos premiers dribbles, l'école de basket, puis l'intégration en NBA», a expliqué SGA, qui a grandi à Hamilton, dans la banlieue de Toronto, près de son cousin.

Un match spectaculaire en février

Les deux formations se sont affrontées quatre fois cette saison, pour un bilan équilibré (2-2). Gilgeous-Alexander a souvent trouvé la faille avec trois matches à plus de 37 points. Le 24 février, Anthony Edwards avait offert un contre spectaculaire face à SGA à 10 secondes de la sirène, pour arracher une prolongation gagnée par les Wolves (131-128), après avoir accusé 24 points de retard, sans Rudy Gobert, Julius Randle et Donte DiVincenzo.

En phases finales, OKC a déroulé contre Memphis (4-0) puis a été contraint au match 7, remporté dimanche (4-3), face au champion 2023, les Denver Nuggets de Nikola Jokic. Les Wolves, seulement 6e à l'Ouest de la saison régulière, ont surpris en dominant facilement les Lakers de Luka Doncic et LeBron James au premier tour (4-1) puis des Golden State Warriors (4-1) privés de Stephen Curry. Minnesota a terminé sa série le 14 mai et compte donc quatre jours de repos de plus que le Thunder.

Nouvelle occasion pour Rudy Gobert

Après une première finale de conférence l'an passé, Rudy Gobert retrouve l'avant-dernière marche de la ligue, et peut toujours ambitionner de devenir le 7e joueur français champion, après Tony Parker (San Antonio, 2003, 2005, 2007 et 2014), Rodrigue Beaubois et Ian Mahinmi (Dallas, 2011), Rony Turiaf (Miami, 2012), Boris Diaw (San Antonio, 2014) et Axel Toupane (Milwaukee, 2021), mais le troisième seulement avec un rôle majeur, après Parker et Diaw.

«On croit en nous, en nos chances de soulever le trophée en juin, a déclaré le pivot à The Athletic. C'est notre but depuis le début de saison. On a surmonté beaucoup d'obstacles pendant la saison régulière, je pense que cela nous a aidés à grandir, défensivement et offensivement, individuellement et collectivement.»