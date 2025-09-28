Arsenal a battu Newcastle 2-1 en fin de match lors de la 6e journée de Premier League, grâce à Merino (84e) et Gabriel (96e). Malgré une belle résistance des Magpies et plusieurs arrêts de Nick Pope, Arsenal grimpe 2e du classement, à deux points de Liverpool.

Arsenal, maître des corners, s’impose face à Newcastle au bout du suspense

Gabriel, joueur d'Arsenal, célèbre le deuxième but de son équipe avec son coéquipier William Saliba. Photo: Arsenal FC via Getty Images

Arsenal s'est imposé in extremis 2-1 à Newcastle lors de la 6e journée de Premier League. Les Gunners occupent ainsi la deuxième place du classement à deux points de Liverpool.

Sans Fabian Schär blessé, les Magpies ont offert une résistance acharnée face aux Londoniens, mais finalement vaine. Leur gardien Nick Pope a fait le désespoir des visiteurs en effectuant plusieurs parades miraculeuses. Newcastle a même ouvert le score contre le cours du jeu sur une tête de Woltemade (34e).

Mais Arsenal n'a jamais abandonné. Merino a tout d'abord égalisé (84e) avant que Gabriel n'arrache les trois points (96e). Les deux réussites sont tombées après des corners, un exercice sur lequel les Gunners sont redoutables.