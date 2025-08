Zoé Claessens a échoué au pied du podium dans les Mondiaux de Copenhague Photo: VALENTIN FLAURAUD

ATS Agence télégraphique suisse

La Vaudoise de 24 ans a terminé à la pire des places, la 4e, dans une course remportée par la Britannique Bethany Schriever devant la championne olympique australienne Saya Sakakibara.

En quête d'un troisième podium aux Mondiaux après s'être parée d'argent en 2022 et 2024, Zoé Claessens s'est retrouvée enfermée à l'intérieur juste après le départ. La médaillée de bronze des JO 2024 est parvenue à revenir sur le trio de tête mais manquait de vitesse à l'entame de la ligne droite pour aller chercher le top 3.

Zoé Claessens a échoué au final à plus de six dixièmes de seconde de la médaillée de bronze, la Néerlandaise Judy Baauw. Elle avait déjà manqué son affaire à la mi-juillet lors des Européens de Valmiera en Lettonie, se classant 5e alors qu'elle visait un quatrième sacre continental.

Les quatre autres Suisses en lice dimanche n'ont pas non plus signé d'exploit. Nadine Aeberhard, Cedric Butti et Simon Marquart ont connu l'élimination au stade des demi-finales, alors que le Genevois Renaud Blanc s'est arrêté en quarts de finale.