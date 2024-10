Surprise en ce lundi matin! «Après plusieurs entretiens et une évaluation des soutiens reçus», Sergeï Aschwanden annonce se retirer de la course à la présidence de Swiss Olympic.

L'ancien judoka préfère se retirer avant d'entrer sur le tatami. Photo: Keystone

Blick Sport

Non, Sergeï Aschwanden ne sera pas le prochain président de Swiss Olympic! Le Vaudois a annoncé ce lundi renoncer à briguer ce poste prestigieux et donc se retirer de la course avec effet immédiat. Le député PLR au Grand Conseil vaudois ne sera donc pas le successeur de Jürg Stahl. Il évoque une «évaluation des soutiens reçus» et «plusieurs entretiens» pour justifier sa décision.

L'ancien judoka annonce cependant maintenir sa candidature à sa réélection au sein du comité exécutif de Swiss Olympic. Après quatre ans à ce poste, il souhaite «continuer à contribuer activement au développement du sport suisse».

Il adresse en outre ses voeux de succès aux deux autres candidats à la présience, Ruth Metzler-Arnold et Markus Wolf. L'élection aura lieu dans un mois, le 22 novembre.