La saison est terminée pour Leonidas Stergiou. Photo: UWE ANSPACH

ATS Agence télégraphique suisse

Coup dur pour Leonidas Stergiou! Le défenseur du VfB Stuttgart ne jouera plus cette saison après avoir subi une intervention destinée à soigner une syndesmose.

L'international suisse de 23 ans s'est blessé la semaine dernière à l'entraînement. Il ne jouera donc pas la finale de la Coupe d'Allemagne le 24 mai qui opposera le VfB Stuttgart à l'Arminia Bielefeld (D3).

Il n'entrera pas non plus en ligne de compte pour la tournée aux Etats-Unis de l'équipe de Suisse en juin prochain. Sélectionné à six reprises, Leonidas Stergiou n'a plus porté le maillot de l'équipe de Suisse depuis le huitième de finale de l'Euro 2024 le 29 juin contre l'Italie (2-0) à Berlin où il avait été introduit à la 72e minute.