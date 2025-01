L'Open d'Australie s'anime: Fritz et Rybakina impressionnent, Rune survit. Medvedev et Paolini prêts à entrer dans la danse à Melbourne.

Fritz et Rybakina passent sans embarras, Rune et Navarro ont eu chaud

1/2 Taylor Fritz au premier tour de l'Open d'Australie à Melbourne le 14 janvier 2025. Photo: ADRIAN DENNIS

AFP Agence France-Presse

Journée tranquille pour Taylor Fritz (4e mondial) et Elena Rybakina (7e) à Melbourne: l'Américain et la Kazakhe sont passés sans difficulté mardi au 2e tour de l'Open d'Australie, un exemple que Daniil Medvedev (5e) et Jasmine Paolini (4e) vont désormais tenter d'imiter.

Fritz costaud, Rune au forceps

Le finaliste du dernier US Open Taylor Fritz (5e) n'a pas fait dans la dentelle contre son compatriote Jenson Brooksby, expédié 6-2, 6-0, 6-3 pour son retour sur le circuit après deux ans d'absence.

L'Américain affrontera au 2e tour le Chilien Cristian Garin (150e), vainqueur 7-5, 6-1, 6-2 du Croate Borna Coric (87e).

Fritz rejoint au 2e tour Jannik Sinner (1er), son bourreau en finale de l'US Open, ainsi que ses rivaux Alexander Zverev (2e), Carlos Alcaraz (3e) et Novak Djokovic (7e).

Lauréat du Masters 1000 de Paris en 2022, Holger Rune (13e) a lui eu besoin de cinq sets pour venir à bout de la résistance du Chinois Zhang Zhizhen (49e), finalement vaincu 4-6, 6-3, 6-4, 3-6, 6-4.

Au 2e tour, le Danois affrontera l'Italien Matteo Berrettini (34e), tombeur en quatre sets du Britannique Cameron Norrie (52e).

Le finaliste de trois des quatre dernières éditions de l'Open d'Australie Daniil Medvedev (5e) est encore sur le court, où il dispute son premier tour contre le Thaïlandais Kasidit Samrej (418e et bénéficiaire d'une invitation des organisateurs).

En début de soirée, l'Australien Alex De Minaur (8e), principal espoir du public local après l'élimination lundi du fantasque Nick Kyrgios, débutera son tournoi sur la Rod Laver Arena contre le Néerlandais Botic van de Zandschulp (84e).

En soirée également mais sur le court voisin de la Margaret Court Arena, le Russe Andrey Rublev (9e) devra se méfier du jeune talent brésilien Joao Fonseca (112e), lauréat en décembre des Finales NextGen de l'ATP quelques jours avant que Rublev ne se fasse éliminer dès son entrée en lice à l'ATP 250 de Hong Kong.

Rybakina fonce, Navarro sue en attendant Paolini

Après la victoire rapide de Coco Gauff (3e) contre Sofia Kenin (74e) lundi, un autre derby 100% américain nettement plus serré a opposé mardi la 8e mondiale Emma Navarro à sa compatriote Peyton Stearns (46e).

La mieux classée des deux s'est finalement imposée 6-7 (5/7), 7-6 (7/5), 7-5.

La qualification d'Elena Rybakina (7e) contre la jeune Australienne Emerson Jones (16 ans) a été nettement plus convaincante. La Kazakhe a gagné 6-1, 6-1 et a passé moins d'une heure sur le court.

En début de soirée (19H00 à Melbourne, 08H00 GMT), l'Italienne Jasmine Paolini (4e) sera la dernière des principales candidates à la victoire à Melbourne à entamer son tournoi.

Sur la Margaret Court Arena, la finaliste de Roland-Garros et Wimbledon en 2024 entrera en lice contre la qualifiée chinoise Wei Sijia (117e).