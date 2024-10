Les Yankees gagnent enfin un match face aux Dodgers

Les Yankees ont gagné leur premier match des World Series 2024 face aux Dodgers, grâce à un grand chelem d'Anthony Volpe. La série est désormais à 3-1, et New York espère réaliser une remontée historique.

Les Yankees célèbrent leur victoire. Photo: SARAH YENESEL

ATS Agence télégraphique suisse

Les New York Yankees ont entretenu l'espoir en remportant leur premier match dans les World Series 2024 mardi à domicile face aux Los Angeles Dodgers. La franchise californienne ne mène plus que 3-1 dans la série et reste à un succès du titre de la MLB.

Dos au mur depuis leur troisième défaite lundi soir à New York, les Yankees ont réagi devant leur public avec un large succès (11-4), grâce notamment à un grand chelem (home run alors que les bases sont pleines, qui rapporte 4 points) du jeune Anthony Volpe (23 ans) lors de la 3e manche.

Objectif: remonter la pente

La franchise new-yorkaise aux 27 titres – un record – a pour mission de réussir une remontée inédite, aucune équipe menée 3-0 lors des Séries mondiales n'ayant réussi à retourner la situation. Les Yankees sont toutefois les premiers depuis 54 ans à forcer un match 5, après avoir été menés 3-0.

Les Yankees accueillent une dernière rencontre dans leur stade mercredi avant, s'ils parviennent à l'emporter, un potentiel match 6 à Los Angeles vendredi.

Malgré la défaite, Freddy Freeman, des Dodgers, est devenu le premier joueur à frapper un home run dans les quatre premières rencontres d'une Série mondiale.