La 28e journée de Super League débute mardi avec un seul match. Winterthour, lanterne rouge, reçoit Servette, en quête urgente de points.

ATS Agence télégraphique suisse

La 28e journée du championnat de Super League se déroule de mardi à jeudi soir. Un seul match est toutefois programmé mardi. Il opposera dès 20h30 deux équipes en panne de confiance et en manque de points: la lanterne rouge Winterthour et le 10e du classement, Servette.

Les banlieusards zurichois, qui accusent désormais 10 longueurs de retard sur le 11e Grasshopper, ont perdu leurs quatre derniers matches de championnat en encaissant 14 buts au total. Le Servette FC reste pour sa part sur quatre nuls d'affilée.

Privés de victoire depuis six matches, les Grenat sont à 10 points du top 6. Un objectif qui paraît inaccessible pour les hommes du coach Jocelyn Gourvennec alors qu'il reste six journées avant le début de la phase finale (Championship et Relegation Group).