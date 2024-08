Indésirables respectivement à Fulham et à Mayence, Kevin Mbabu et Edimilson Fernandes ont trouvé des nouveaux points de chute. Avec l’espoir de revenir dans les bons papiers de Murat Yakin.

Des choix forts pour Edimilson Fernandes (à gauche) et Kevin Mbabu.

ATS Agence télégraphique suisse

Kevin Mbabu s’est engagé jusqu’au 30 juin 2026 avec le club danois du FC Midtjylland qui disputera la phase de ligue de l’Europa League. Après son prêt réussi la saison dernière à Augsbourg, le Genevois de 29 ans a arrêté un choix surprenant avec ce transfert au Danemark.

Edimilson Fernandes, quant à lui, jouera la Ligue des Champions avec Brest. Après l’Angleterre (West Ham), l’Italie (Fiorentina) et l’Allemagne (Mayence et Arminia Bielefeld), le Valaisan de 28 ans va découvrir un quatrième championnat avec cette Ligue 1 que son cousin Gelson avait connue à St. Etienne et à Rennes. Edimilson Fernandes a été prêté par Mayence jusqu’à la fin de la saison. Ce prêt comporte une option d’achat.

Retenu au printemps pour les deux rencontres amicales au Danemark et en Irlande, Kevin Mbabu n’a pas passé le cut du camp d’entraînement de St. Gall avant l’Euro. Edimilson Fernandes a, pour sa part, livré son dernier match avec l’équipe de Suisse lors du nul 1-1 contre Israël le 15 novembre dernier pour une 30e sélection assombrie par un carton rouge.