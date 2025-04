Noè Ponti a réussi des chronos remarquables à Sursee de jeudi à dimanche. Photo: PATRICK B. KRAEMER

ATS Agence télégraphique suisse

Sacré sur 50 m papillon, sur 100 m libre puis sur 100 m papillon lors des trois premières journées de ces joutes, Noè Ponti a comme prévu cueilli une quatrième médaille d'or individuelle dans le bassin du Campus Sursee. Sur 50 m libre, il a amélioré de 0''02 son meilleur temps, établi à la mi-février à Dubai.

Le médaillé de bronze des JO 2021 a enchaîné les chronos de premier plan à Sursee. Il a amélioré les deux meilleures performances mondiales de l'année qu'il détenait déjà, réussissant 22''77 sur 50 m papillon (en séries) et 50''27 sur 100 pap', et a aussi amélioré ses records personnels sur 50 et sur 100 m libre (49''52).

Roman Mityukov pas en reste

Roman Mityukov, l'autre star de la natation suisse, a quant à lui réalisé le triplé en dos à Sursee. Le médaillé de bronze des JO 2024 a triomphé dimanche sur 100 m, après avoir cueilli l'or vendredi sur 50 m et samedi sur sa distance fétiche du 200 m. Le Genevois a nagé le 100 m dos en 53''96, à 0''64 de son record de Suisse.

Double médaillé mondial sur 200 m dos en grand bassin (bronze en 2023, argent en 2024), Roman Mityukov s'était fait l'auteur samedi d'une nouvelle meilleure performance mondiale de l'année en 1'55''64. Soit 0''79 seulement de plus que le record national qui lui avait permis de conquérir le bronze aux JO de Paris.