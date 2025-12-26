A Noël, la plupart des compétitions sportives font une pause. Les athlètes en profitent donc pour souffler, faire la fête et passer du temps en famille. Petit tour d'horizon.

Mikaela Shiffrin et Aleksander Kilde

La superstar du ski Mikaela Shiffrin a partagé des photos sur une piste le 25 décembre, montrant que le travail n’est pas mis de côté, même pendant les fêtes. L’Américaine a également publié des moments de Noël en famille, aux côtés de sa mère Eileen Shiffrin, de son frère Taylor Shiffrin et de son fiancé Aleksander Kilde, qui se détend sur le canapé avec un chien.

Elle a accompagné ses publications de mots touchants pour ses fans: «Le plus beau cadeau que je puisse souhaiter, c’est que les personnes autour de moi soient en bonne santé, épanouies et heureuses. Ces dernières années, j’ai de plus en plus pris conscience de la chance que l’on a quand tous ceux que l’on aime sont vraiment en bonne santé… et de l’importance de savourer ces moments.»

«Un seul sourire peut en dire plus que mille mots. Un rire chaleureux est l’un des sons les plus contagieux au monde. Les larmes peuvent exprimer plus que ce que l’on imagine. Quand ces moments arrivent, je souhaite que chacun d’entre vous les garde précieusement, qu’il les respire profondément et se rappelle: 'Tu es'.»

«Tu es là. Tu vis. Tu fais de ton mieux. Tu es aimé. Tu es peut-être en désaccord avec quelqu’un parfois. Tu ressens des choses. Tu sais des choses. Tu as encore beaucoup à apprendre. Et pourtant, tu es là. Et tu existes.»

Ditaji Kambundji

En cette fin d'année, Ditaji Kambundji revient sur une période riche en succès. La Bernoise est devenue la première Suissesse championne du monde du 100 mètres haies. A Noël, la jeune athlète de 23 ans montre qu’elle excelle aussi en dehors des pistes. Sur Instagram, elle souhaite un joyeux Noël à ses 115'000 abonnés en partageant un morceau de piano qu’elle a elle-même interprété. La championne du monde brille donc autant sur le tartan qu’au piano.

Manuel Akanji

La star de l’équipe nationale suisse, Manuel Akanji, célèbre Noël en famille. Avec sa femme Melanie Akanji et leurs trois enfants, il profite des fêtes en toute intimité. Le défenseur de l’Inter accompagne une photo de famille de ce message: «Joyeux Noël de notre famille à la vôtre. Nous sommes reconnaissants pour l’amour, la santé et ces moments précieux.»

Wendy Holdener

La star du ski Wendy Holdener célèbre Noël de façon simple et tranquille. La Schwytzoise profite des fêtes, loin du stress des courses et de la vie de la Coupe du monde, dans son village natal d’Unteriberg.

Manuel Neuer

Le gardien de but allemand Manuel Neuer passe les fêtes loin du froid et de la neige. Le joueur du Bayern s’est envolé au soleil pour Noël, sans pour autant renoncer à l’esprit des fêtes: un sapin décoré l’accompagne même en vacances, comme il l’a montré sur Instagram.

Katharina Liensberger

Katharina Liensberger souhaite un joyeux Noël à ses fans de manière musicale, dévoilant ses talents de musicienne. La spécialiste autrichienne de la technique a interprété le chant de Noël «Ihr Kinderlein, kommet» sur une harpe. «Joyeux Noël à tout le monde», écrit-elle en légende de sa vidéo sur les réseaux sociaux.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo passe Noël à la maison, entouré de sa famille. Jeudi, la superstar portugaise a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux où il se promène en pyjama aux côtés de sa compagne Georgina Rodriguez et de leurs cinq enfants. «Joyeux Noël», écrit l’attaquant d’Al Nassr, tandis que la chanson Last Christmas de Wham! joue en arrière-plan et que la famille se dirige en dansant vers un sapin illuminé.

Ramona Bachmann

La footballeuse suisse Ramona Bachmann célèbre Noël à Lucerne. Entourée de sa femme Charlotte Baret et de leurs proches, elle profite d’un repas festif, filet en croûte inclus. Mais c’est leur fils Luan Maël, né en mai et fêtant Noël pour la première fois, qui attire toutes les attentions.

Lucas Pinheiro Braathen

La star brésilienne du ski Lucas Pinheiro Braathen a choisi la Suisse plutôt que Copacabana pour passer ses vacances de Noël, plus précisément à St-Moritz (GR). Premier vainqueur brésilien de la Coupe du monde de ski, il partage sur Instagram sa joie d’un cadeau très spécial: «Mon petit cadeau», écrit-il en légende d’une photo de son amie Isadora Cruz. Le couple a officialisé sa relation cet été et savoure désormais ses moments ensemble en Engadine.

Silvan Widmer

Le capitaine de Mayence et membre de la Nati, Silvan Widmer, passe les fêtes de Noël en Autriche. L’Argovien de 32 ans profite d’un séjour détente dans un hôtel wellness près de Kitzbühel. Pour les Widmer, Noël se déroule en petit comité: sur les photos publiées sur Instagram, on aperçoit son épouse Céline et leurs deux filles, Alissa et Zoé. «Joyeux Noël», écrit la jeune famille.

Kevin Fiala

Le mercenaire suisse de la NHL Kevin Fiala profite des fêtes de Noël loin de la glace pour passer du temps en famille. Avec sa femme Jessica Fiala, la star offensive des Los Angeles Kings savoure ces moments de calme entouré de ses proches. Leur fille Masie-Mae, âgée d'un an, participe également aux festivités pour la deuxième fois.

Erling Haaland

L’attaquant vedette norvégien Erling Haaland (25 ans) célèbre Noël dans son pays natal, à Bryne. Sur Instagram, il partage une photo avec sa petite amie Isabel Haugseng Johansen (21 ans) dans une ambiance festive, accompagnée du message «God Jul !», souhaitant ainsi un joyeux Noël en norvégien à près de 40 millions de ses abonnés.

Peu après, le joueur poste une photo de lui déguisé en Père Noël: «Ici, pour répandre un peu d'ambiance de Noël», écrit-il en légende.

Alayah Pilgrim

La joueuse de l’équipe nationale Alayah Pilgrim célèbre Noël en famille. Sur une photo partagée sur les réseaux sociaux, l’Argovienne pose avec son ami Elijah Okafor devant un sapin décoré avec soin et entouré de cadeaux.

Endrick

Le jeune footballeur brésilien Endrick, actuellement prêté à Lyon depuis mercredi, profite des fêtes pour faire une pause en Suisse. Accompagné de sa femme Gabriely Miranda, qu’il a épousée en 2024, il savoure cette période festive sous la neige. Le couple apparaît visiblement rayonnant et profite de ces moments de partage loin des terrains de football.

Angelica Moser

Quelques jours avant Noël, la perchiste Angelica Moser a publié sur Instagram une vidéo où elle célèbre la réussite de son examen de bateau: «On se voit sur le lac.» Elle ne passera toutefois pas les fêtes sur le bateau à moteur qui lui permet désormais de naviguer sur le lac de Bienne. A la place, elle partage une photo festive aux côtés de son ami, le hockeyeur professionnel Kevin Bozon, devant un immense sapin de Noël sur une place publique.

Belinda Bencic

Pour la star du tennis Belinda Bencic, les cadeaux arrivent en avance. Elle a commencé les festivités dès le 23 décembre, sachant que le lendemain elle devait prendre l’avion, comme elle le révèle sur Instagram. Sous son sapin, de nombreux cadeaux l’attendent, dont une poupée qui semble destinée à sa fille Bella. Les animaux de la famille ne sont pas oubliés: de la nourriture pour chiens figure également parmi les présents.

Fabian Rieder

Le joueur de l’équipe nationale Fabian Rieder profite des fêtes pour se ressourcer à la montagne. Sur ses publications, on le voit également se détendre dans un sauna, avec un bain froid installé dans un cadre particulièrement sauvage au cœur de la forêt.

Maria Riesch

L’icône du ski Maria Riesch célèbre Noël en famille. Avant le dîner de réveillon, elle s’est rendue au cimetière de Garmisch pour écouter une interprétation émouvante de «Douce nuit, sainte nuit» par la fanfare locale.

Henrik Kristoffersen

La star du ski norvégien Henrik Kristoffersen profite de la pause entre les courses pour passer du temps en famille. La veille de Noël, il se promène tranquillement avec son épouse Tonje Kristoffersen et leur fils Emil sur un marché de Noël.

Joana Hählen

La spécialiste suisse de la vitesse Joana Hählen semble elle aussi profiter d’un Noël blanc. Dans une story Instagram, elle souhaite à ses fans de belles fêtes depuis une promenade enneigée.

Andri Ragettli

La star du freestyle Andri Ragettli profite de la neige, mais préfère rester au chaud dans son salon avec son chat pour sa photo de Noël. On aperçoit un bandage sur la patte de Simba, le félin de Ragettli, qui a récemment subi une opération et se remet désormais bien.

Cédric Itten

L’attaquant de l’équipe nationale suisse Cédric Itten profite de la pause sans match – samedi dernier, il a marqué lors de la victoire 2-1 contre Fürth pour clore le premier tour – pour s’offrir un petit voyage à Amsterdam avant Noël. Bien qu’il n’y ait pas de neige, les canaux de la ville offrent un cadre féerique pour les fêtes.