La fête continue pour Neal Pionk et Nino Niederreiter. Photo: Carlos Osorio

ATS Agence télégraphique suisse

Leader incontesté de la Conférence Ouest, Winnipeg et Nino Niederreiter ne cessent de gagner. Ils se sont imposés 4-3 à Edmonton pour un 48e succès, le quatrième lors de leurs cinq derniers matches.

Kyle Connor a inscrit le but de la victoire après 1’13’’ de jeu en prolongation dans une rencontre qui a vu Edmonton perdre sur blessure sa «star» Connor McDavid et son gardien Stuart Skinner. Cette rencontre a aussi été marquée par le réveil de Nino Niederreiter. «Muet» lors des six derniers matches, le Grison a délivré un assist pour son 31e point de la saison.

Soirée compliquée pour les Devils

Malgré un but et un assist de Nico Hischier, New Jersey a, pour sa part, bu la tasse à Newark. Les Devils se sont inclinés 5-3 devant Calgary alors qu’ils menaient encore 3-1 à la... 47e minute. C’est la première fois cette saison que New Jersey s’incline dans le temps réglementaire alors qu’il avait l’avantage au score à l’appel du troisième tiers.

Nico Hischier, qui a obtenu la troisième étoile, a enchaîné un cinquième match avec au moins un point comptabilisé. Le Valaisan totalise désormais 55 points avec ses 29 buts et ses 26 assists.

Enfin à Washington, Alex Ovechkin a poursuivi sa quête du record des 894 buts de Wayne Gretzy. Le Russe a ouvert le score lors du succès 3-2 des Capitals devant Philadelphia pour un 888e but. Il lui reste treize matches d’ici la fin de la saison régulière pour marquer les sept buts qui lui manquent pour surpasser le Canadien.