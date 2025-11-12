YB frappe fort et peut continuer de rêver en Europe

Photo: Claudio de Capitani/freshfocus
ATS Agence télégraphique suisse
Auréolées de leur titre de championne de Suisse, les joueuses des BSC Young Boys poursuivent leur belle aventure en Coupe d'Europe. Mercredi soir, Maja Jelcic, Maria Jimenez et Géraldine Ess ont marqué les trois buts d'YB, tous inscrits en seconde période. YB prend donc une belle option avant le match retour dans cette toute nouvelle compétition, la deuxième plus prestigieuse d'Europe derrière la Ligue des champions.
Young Boys, qui a signé au passage une septième victoire consécutive, aura l'occasion de valider son billet pour les quarts de finale mercredi 19 novembre prochain à Berne. En championnat, les Bernoises occupent la troisième place d'AWSL après neuf matchs, derrière GC (2e) et Servette (1er).