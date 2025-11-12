YB frappe fort et peut continuer de rêver en Europe

Young Boys a fait un grand pas vers les quarts de finale de l'Europa Cup. Les Bernoises se sont imposées 3-0 sur le terrain du Sparta Prague mercredi, en match aller des 8es de finale.

Auréolées de leur titre de championne de Suisse, les joueuses des BSC Young Boys poursuivent leur belle aventure en Coupe d'Europe. Mercredi soir, Maja Jelcic, Maria Jimenez et Géraldine Ess ont marqué les trois buts d'YB, tous inscrits en seconde période. YB prend donc une belle option avant le match retour dans cette toute nouvelle compétition, la deuxième plus prestigieuse d'Europe derrière la Ligue des champions.

Young Boys, qui a signé au passage une septième victoire consécutive, aura l'occasion de valider son billet pour les quarts de finale mercredi 19 novembre prochain à Berne. En championnat, les Bernoises occupent la troisième place d'AWSL après neuf matchs, derrière GC (2e) et Servette (1er).