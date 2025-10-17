Les Spurs ont prolongé d’un an le contrat de Victor Wembanyama, le liant au club jusqu’en 2027. Guéri d’une blessure, le Français est prêt pour la reprise NBA. Son contrat rookie (55 M$ sur 4 ans) reste modeste avant une probable grosse revalorisation en 2027.

Les Spurs ont prolongé Victor Wembanyama jusqu'en 2027. Photo: Darren Abate

ATS Agence télégraphique suisse

Les San Antonio Spurs ont prolongé d'un an le contrat de Victor Wembanyama, a annoncé la franchise NBA jeudi. Les deux parties sont désormais liées jusqu'en 2027.

Drafté en première position en 2023, le phénomène français de 21 ans avait signé à ses débuts un contrat de trois ans que son équipe pouvait prolonger d'une saison de façon unilatérale.

Un contrat à 55 millions de dollars

Les Spurs ont sans surprise décidé de prolonger leur joyau à des conditions financières qui leur sont favorables: les contrats des «rookies» sont plafonnés et restent ainsi loin des sommes que peuvent négocier les joueurs «vétérans».

«Wemby», dont le contrat rookie est estimé à 55 millions de dollars sur 4 ans, devra attendre la saison 2027/28 pour être éligible à un bail qui s'annonce colossal. Le géant français (2m24) n'a plus joué en match officiel depuis sa première sélection au All-Star Game en février en raison d'une thrombose au niveau de l'épaule droite.

Désormais guéri, il a participé à quatre matches de pré-saison et est attendu sur les parquets mercredi pour le premier match des Spurs à Dallas au lendemain de la reprise de la NBA. Les Spurs ont également annoncé avoir prolongé pour une troisième saison jusqu'en 2027 leur arrière Stephon Castle, élu rookie de l'année au printemps.