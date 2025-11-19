Après avoir manqué les 14 premiers matches de la saison, LeBron James a fait son retour sur les parquets avec les Lakers. Il s'agit de sa 23e saison en NBA. Un record.

La superstar de la NBA LeBron James a enfin lancé mardi soir sa 23e saison dans la ligue nord-américaine, un record. Et il a connu la victoire avec les Lakers face au Utah Jazz.

«King James» (40 ans) avait passé sur la touche les 14 premiers matches des Los Angeles Lakers en raison d'une sciatique, avant de débuter contre le Jazz d'Utah, à domicile, sous la clameur du public californien.

Les Lakers ont accéléré après la pause pour une large victoire 140-125 lors de laquelle LeBron James a surtout mis en avant ses qualités de passeur (11 points à 4/7 au tir, 3 rebonds, 12 assists). Le magicien slovène Luka Doncic a lui de nouveau brillé avec 37 points, 5 rebonds et 10 passes décisives.

Il dépasse Vince Carter

James, meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, a ainsi battu mardi le record du nombre de saisons qu'il codétenait jusque-là avec Vince Carter, et entamé sa quête d'une cinquième bague de champion. La veille, il avait repris l'entraînement en conditions de match pour la première fois depuis les play-off fin avril, sans douleur.

Malgré l'absence à la reprise de James, qui n'a toujours pas annoncé de date pour sa retraite, les Lakers ont bien entamé leur saison. Ils pointent à la 4e place de la Conférence Ouest avec désormais 11 victoires et 4 défaites.

San Antonio défait

San Antonio, privé pour la deuxième fois d'affilée de son géant français Victor Wembanyama, a malgré tout réussi à s'imposer face à Memphis (111-101). Le meneur De'Aaron Fox, après un départ diesel (seulement 4 points à la pause), a nettement haussé le ton en seconde période pour finir avec 26 points face à une formation elle aussi amoindrie par les blessures.

«Wemby», touché au mollet gauche et qui manquera plusieurs semaines, a vécu la rencontre en bord de terrain, très impliqué, au point même de prendre la parole devant tous ses coéquipiers lors d'un temps mort. Au final les Spurs ont remporté leur 10e victoire (pour 4 défaites), et ont aussi prouvé qu'ils pouvaient s'en sortir sans leur leader français, de bon augure pour les prochaines semaines. Ils sont cinquièmes à l'Ouest.

Detroit enchaîne

Dans un match mal engagé face aux Atlanta Hawks, les Detroit Pistons ont retourné la situation en fin de partie pour enregistrer une 11e victoire d'affilée (120-112). L'équipe du Michigan, qui n'avait plus réussi un tel enchaînement depuis la saison 2007-2008, a notamment profité du retour de son meneur All Star Cade Cunningham (25 pts, 6 rebonds, 10 passes décisives) pour faire la différence en fin de match.

Côté Atlanta, le Français Zaccharie Risacher était absent, blessé après sa chute spectaculaire suite à un dunk au match précédent. Les 25 points de Jalen Johnson et les 24 de Nickeil Alexander-Walker ont été insuffisants. Detroit reste en tête de la Conférence Est avec 13 victoires et 2 défaites. Atlanta est 6e.

Les Warriors fatigués

Dans les autres rencontres de la soirée, les Golden State Warriors, fatigués, ont cédé sur leur parquet face au Magic d'Orlando (121-113). Stephen Curry (34 points, 3 rebonds, 9 passes) et Jimmy Butler (33 pts) ont pourtant tout tenté mais sont tombés sur une équipe floridienne homogène, avec cinq joueurs à 15 points ou plus. Les Warriors sont huitièmes à l'Ouest.

Les Boston Celtics sont repassés quant à eux en positif (8 victoires, 7 défaites) en battant des Brooklyn Nets en perdition (2 victoires, 12 défaites) 113-99. Enfin, les Phoenix Suns ont surclassé Portland 127-110 dans une rencontre de milieu de classement à l'Ouest.