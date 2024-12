Fin de parcours prématuré pour le Vaudois Louis Droupy aux Mondiaux de natation. Il a été éliminé dans les séries du 100 et 200m dos tout comme sur le 50m brasse.

Louis Droupy a été éliminé dès les séries du 50 m brasse à Budapest. Photo: Tibor Illyes

ATS Agence télégraphique suisse

Louis Droupy n'aura disputé que trois courses individuelles aux Mondiaux en petit bassin de Budapest. Déjà éliminé en séries sur 100 et sur 200m dos, le Vaudois a connu le même sort sur 50m brasse. Droupy (23 ans) a réalisé le 48e temps des séries en 27''52. Il est resté à 47 centièmes de son record personnel. Marius Toscan s'arrête également en séries sur 400m 4 nages, après avoir réussi le 20e temps en 4'10''39, à plus de six secondes d'une place en finale.

Noè Ponti sera donc le seul nageur suisse en lice dans la session du soir samedi. En quête d'un troisième titre dans ces joutes après ceux conquis mercredi sur 50m papillon et vendredi sur 100m 4 nages, le Tessinois fait aussi figure de favori avant la finale du 100m papillon prévue à 17h40.